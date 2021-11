Combien de corps interstellaires parcourent notre système solaire ?

Cette semaine, le Aspect numérique a apporté une explication possible au mystère des anneaux sans planètes, en plus de publier une recherche qui révèle combien de trous noirs existent dans l’univers. Dans la lignée de ces curiosités cosmiques, il s’agit cette fois de la composition de notre système solaire : après tout, combien de matériaux d’autres groupes stellaires voyagent par ici ?

L’objet interstellaire ‘Oumuamua n’est plus dans une zone observable. Crédit : Wikimedia Commons

Des objets comme ‘Oumuamua, la comète 2I/Borisov et certains météoroïdes sont des exemples de visiteurs d’autres systèmes solaires qui ont déjà été détectés à proximité de notre Soleil. Des détections comme celles-ci nous amènent à nous demander combien d’autres corps extraterrestres figurent également sur la liste.

Selon le site Web Space, ce nombre pourrait facilement atteindre des centaines de milliards (sinon plus) si l’éjection de débris indésirables est un effet secondaire courant de la formation du système solaire. Cette pensée – qu’il pourrait y avoir d’innombrables « petits objets volant autour de la Voie lactée – » conduit à une autre question encore plus profonde : quelle partie du système solaire a été créée à l’origine ici et quelle partie a été capturée dans des débris spatiaux errants ?

La recherche développe une méthode pour calculer le nombre de corps interstellaires dans le système solaire

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune détection d’objets extrasolaires actuellement en orbite autour du Soleil (les exemples cités ci-dessus avaient des passages ponctuels enregistrés, mais ils ne sont plus ici).

Cependant, ce manque de détection ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas de roches extraterrestres qui se cachent actuellement dans l’ombre de l’immensité. Après tout, nous avons à peine cartographié toutes les grosses roches de la ceinture d’astéroïdes ou de la ceinture de Kuiper, beaucoup plus éloignée et beaucoup plus difficile à observer, qui est le système extérieur (après Jupiter).

Étudier les roches une à une, chercher un étrange astéroïde ou une comète, est un processus extrêmement lent, surtout si nous ne savons pas à quel point ces corps sont communs.

Pourtant, de nouvelles recherches, publiées sur le serveur de prépresse arXiv et acceptées pour publication par The Planetary Science Journal, tentent d’estimer le nombre d’objets interstellaires capturés arrivant dans le système solaire et de surveiller combien de temps ces objets restent ici.