La NASA annonce un partenariat avec SpaceX pour la mission Europa Clipper

La mission Tondeuse Europe, qui emmènera une énorme sonde sur les lunes de Jupiter en 2024, utilisera une fusée réutilisable SpaceX Falcon Heavy, selon l’agence spatiale américaine NASA. L’annonce faite par l’agence a confirmé un autre détail : la fusée en question sera un « vétéran » du voyage spatial – c’est le même modèle qui sera utilisé dans la mission psyché, quittant la Terre en 2022.

L’annonce enterre définitivement toute possibilité que la NASA utilise le Système de lancement spatial (SLS), qu’elle développe seule et qui sera le protagoniste du programme Artemis, qui ramènera l’homme sur la Lune en 2025.

Lire aussi

Le système de propulsion Falcon Heavy de SpaceX transportera la sonde Tondeuse Europe, qui se dirige vers Jupiter en octobre 2024 (Image : SpaceX/Publishing)

LES Tondeuse Europe elle est ainsi nommée en raison de son objectif principal : dans cette mission, la NASA compte emmener une énorme sonde pour enquêter sur la lune « Europa », l’une des cinq plus grosses lunes de Jupiter, qui fait presque la taille de la Terre. Cependant, le système robuste a également des objectifs auxiliaires, en effectuant plusieurs passages à travers l’orbite de la planète et en collectant ainsi des données d’une autre des 79 lunes de la géante gazeuse.

Sans surprise, la mission de la NASA a déjà dépassé son budget initialement prévu et, aujourd’hui, elle a dépassé les 4,5 milliards de dollars US (24,89 milliards de R$). La sonde elle-même pèsera environ six tonnes et a à peu près la taille d’un petit bâtiment – ​​sans compter la fusée.

La seule mission plus chère que celle-ci dans l’histoire de la NASA est le lancement du télescope spatial James Webb le 18 décembre 2021. Cela a un coût de 9 milliards de dollars américains (49,77 milliards de R$). Rappelons cependant que le télescope n’utilisera pas de fusée SpaceX (cet honneur appartient au français Arianespace).

Selon les informations techniques publiées par la NASA, le Tondeuse Europe utilisera un système de lancement Falcon Heavy où au moins deux des trois fusées qui le composent seront « éprouvé en vol», terme appliqué aux propulseurs ayant effectué au moins une mission précédente. En gros, le Faucon lourd il dispose de trois propulseurs – un Falcon 9 amélioré pour les charges utiles lourdes au centre, et deux fusées latérales similaires au Falcon 9 de base.

SpaceX, avouons-le, a de l’expérience dans la réutilisation des fusées : la mission DART, qui entend s’écraser sur un astéroïde et (espérons-le) dévier son cap et tester les capacités de défense planétaire, utilisera une fusée Falcon 9 qui a été utilisée dans le passé. positionner les satellites de Starlink – la plate-forme Internet de la société d’Elon Musk. De plus, les missions du Programme d’équipage commercial réutiliser les vaisseaux spatiaux et les propulseurs pour envoyer et ramener des astronautes de la Station spatiale internationale (ISS).

Avouons-le, cependant, un voyage à Jupiter est quelque chose de bien plus grand que les exemples ci-dessus. Il est donc probable que le Falcon Heavy utilisé dans le Tondeuse Europe ne revenez pas – alors la mission, prévue pour octobre 2024, serait un beau sacre d’adieu.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !