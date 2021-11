L’Amazonie a établi un record de déforestation au cours de son pire mois d’octobre

Selon les données publiées par le gouvernement fédéral, la déforestation dans la forêt amazonienne a atteint un nouveau record en octobre, par rapport à toutes les mesures annuelles de ce mois. L’information a été publiée vendredi dernier (12), quelques jours après que le président Jair Bolsonaro a annoncé des objectifs environnementaux ambitieux lors de la COP26 – la conférence des Nations Unies (ONU) sur le changement climatique.

Jair Bolsonaro s’est engagé, lors de la COP26, à éliminer la déforestation illégale au Brésil d’ici 2028. Image : Alan Santos/PR – Via Agência Brasil

Une superficie de 877 km², qui correspond à plus de la moitié de la taille de la ville de Rio de Janeiro, a été déboisée – la plus grande jamais enregistrée pour le mois d’octobre depuis que l’Institut national de recherche spatiale (INPE) a commencé à documenter le déforestation de la forêt amazonienne en 2016.

Par rapport à la même période en 2020, l’augmentation de la superficie a été de 5%. Principalement attribuée aux activités minières et agricoles illégales, la déforestation en Amazonie a grimpé en flèche l’année dernière et est en passe d’atteindre des niveaux similaires en 2021.

Jusqu’à présent, il y a déjà 7,88 mille kilomètres carrés de forêt déboisée, et il nous reste encore deux mois.

Le Brésil a été l’un des signataires d’un engagement international pris lors du sommet COP26 à Glasgow, en Écosse, pour mettre fin à la déforestation d’ici 2030.

Bolsonaro est allé plus loin : il a promis d’éliminer la déforestation illégale au Brésil – qui abrite 60% de l’Amazonie – d’ici 2028, avançant l’objectif précédent de deux ans.

Cependant, les engagements ont été accueillis avec scepticisme par les groupes environnementaux qui, avec les dirigeants de l’opposition au gouvernement, blâment Bolsonaro pour l’augmentation de la déforestation, en raison de son soutien déclaré à l’agro-industrie et à l’exploitation minière. Ils l’accusent également de prendre des fonds auprès d’organisations de protection de l’environnement.

« Ces promesses ne changent pas la réalité sur le sol forestier », a déclaré à l’agence de presse AFP Rômulo Batista, porte-parole de la campagne Greenpeace Amazon. « La déforestation et les incendies restent incontrôlables, et la violence contre les peuples autochtones et la population traditionnelle continue de croître », a-t-il ajouté.

Plus de 11 500 incendies de forêt ont été enregistrés par l’INPE en Amazonie en octobre de cette année, un nombre inférieur aux 17 300 de l’année dernière, mais toujours bien supérieur au nombre de 2019, qui était inférieur à 7,900.

Depuis que Bolsonaro a pris ses fonctions en 2019, l’Amazonie brésilienne a perdu plus de 10 000 kilomètres carrés de couvert forestier par an. La perte annuelle moyenne au cours de la décennie précédente était de 6 500 km².

