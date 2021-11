Les Chinois utilisent l’or pour réaliser la fusion nucléaire sans coûts prohibitifs

La recherche nucléaire dépend de milliards de dollars pour être menée correctement – ​​et tout le monde n’a pas cette somme d’argent disponible. Ainsi, l’Académie des sciences de Chine, utilisant de l’or, a développé une nouvelle méthode qui promet de réaliser la fusion nucléaire à un coût beaucoup moins élevé, mais sans sacrifier la capacité observée dans des projets mieux financés.

La percée est venue d’un problème auquel la plupart des gens qui ont un patron sont confrontés : le manque de budget. Fondamentalement, l’académie chinoise avait besoin d’argent pour ses recherches, mais sur six ans, seulement 156 millions de dollars US (862,71 millions de R$) lui ont été versés par le gouvernement. À des fins de comparaison, un projet similaire mené par l’équipe du réacteur thermique expérimental, en France, a un budget estimé entre 45 milliards de dollars US (248,86 milliards de reais) et 65 milliards de dollars US (359,46 milliards de reais).

