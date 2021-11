Un agriculteur suisse «plante de l’eau» à Bahia depuis 40 ans; comprendre

Quand quelqu’un mentionne Bahia, peu de gens penseront au plus grand État du nord-est du Brésil comme une plaque tournante pour l’exportation de cacao et d’autres ressources agricoles, mais c’est précisément ce qu’un agriculteur suisse qui, depuis au moins 40 ans, travaille Pendant des années, il a transformé des terres considérées comme « irrécupérables » en références non seulement pour la production, mais aussi pour la conscience écologique, à travers un processus qu’il qualifie de « plantation d’eau ».

L’homme en question s’appelle Ernst Götsch (73 ans), originaire de Zurich, en Suisse, arrivé au Brésil dans les années 1980. Il a détaillé, dans une interview avec BBC Brasil, comment il a réussi non seulement à transformer sa région en un centre de production agricole, mais aussi à présenter son travail à des entités allant du Grupo Pão de Acúcar au Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST).

Selon le rapport, Götsch est arrivé au Brésil et a acquis des terres dont les anciens propriétaires avaient presque entièrement détruits, grâce aux pratiques agro-industrielles traditionnelles. Selon lui, la zone était connue pour les plantations conventionnelles de manioc, qui ont épuisé les ressources de la terre et conduit à l’envasement de 14 cours d’eau à proximité – en d’autres termes, l’absence de végétation à proximité a généré une accumulation de terre, d’ordures et de matière organique à le fond des eaux qui se sont progressivement asséchées ou ont dérivé.

La priorité des Suisses était donc précisément la récupération d’eau du sol, qui se faisait par des pratiques de reboisement de la végétation riveraine – celles qui bordent les plans d’eau – afin de préserver les sols de l’érosion, tout en creusant des fossés dans les cours originaux des ruisseaux. En peu de temps, le volume des précipitations dans la région a augmenté, augmentant la capacité en eau et récupérant ce que le gouvernement considérait à l’époque comme perdu.

« En un peu moins de deux ans, j’avais tout reboisé », a-t-il déclaré à la BBC. Finalement, son travail a attiré l’attention des entités agricoles de la région, qui ont commencé à le rechercher pour le conseil. Certaines de ces entités étaient proches du gouvernement. De fil en aiguille et, aujourd’hui, Götsch partage ses revenus entre les plantations de cacao et les exportations – dont la majeure partie est acquise par l’agrobusiness au Portugal – et donne des conférences où il diffuse son travail de « plantation d’eau ».

Le Suisse Ernst Götsch, arrivé au Brésil il y a quatre décennies, a mis en œuvre des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, tout en promouvant ses connaissances auprès d’entités nationales et internationales (Image : BBC Brasil, via Youtube)

Evidemment, le concept porte un nom technique – « évotranspiration », c’est-à-dire miser sur la transpiration des arbres replantés pour intensifier la formation de nuages, ce qui augmente le volume d’eau restitué au sol par les précipitations (phénomène connu sous le nom de « rivière volante »).

Dans la pratique, cela a entraîné une augmentation des précipitations – les précipitations moyennes – de 70 %, dans une zone qui couvre jusqu’à 8 kilomètres (km) à l’ouest de votre ferme.

Avant de quitter la Suisse, Götsch s’est posé la question : « Ne serait-il pas plus intelligent si nous nous consacrions à améliorer les conditions que nous donnons aux plantes, plutôt que d’essayer de les adapter aux conditions de plus en plus mauvaises que nous leur offrons ?

Grâce à des efforts plus écologiques et sans l’utilisation de produits chimiques et de pesticides, la ferme d’Ernst Götsch à Bahia est reconnue dans le monde entier comme un producteur de cacao et d’autres ressources naturelles (Image : BBC Brasil, via Youtube)

Selon ce qu’il a déclaré à la BBC, cela impliquait de développer des pratiques agricoles qui imitaient les écosystèmes d’origine. Dans le cas du Brésil, il s’agissait de « respecter les conditions dont jouissait chaque plante à l’état naturel, comme la quantité de lumière ». selon l’extrait de l’article.

Pas étonnant, non seulement le cacao vit dans la région, qui possède également des plantations d’ananas, de café, d’orange et de bananes, entre autres ressources. Tous, cependant, obéissent à des conditions de croissance différentes, des approches plus approfondies sont donc nécessaires.

Cela se traduit par un retour sur investissement à long terme plus important que, disons, l’introduction de pesticides et d’autres produits chimiques observés dans les cultures traditionnelles. Pour Götsch, cette pratique s’avère être un investissement élevé, avec peu de retour. Considérant qu’à terme l’utilisation de ces produits va appauvrir voire détruire les capacités de plantation, l’agriculteur suisse affirme que le modèle « apporte un bilan énergétique négatif », où la production est plus chère que ses résultats.

La plus grande partie de la ferme d’Ernst Götsch est devenue une propriété protégée par le gouvernement de Bahia – ​​seulement 5% de la région est conservée pour sa maison et celle de sa famille (Image: BBC Brasil, via Youtube)

Invariablement, cela finit par flirter avec des pensées liées à la politique brésilienne – ce que Götsch critique de toutes parts. Concernant le gouvernement du Parti des travailleurs (PT), il considérait la mise en œuvre de pratiques qui décourageaient les agriculteurs de chercher leurs propres solutions à long terme inintelligentes – ils préféraient attendre que le gouvernement agisse à leur place, comprend les Suisses.

Dans le cas du gouvernement (sans parti) du président Jair Bolsonaro, il est comiquement objectif : « Ce n’est pas l’une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. » Il convient de rappeler un récent rapport publié par l’Observatoire du climat, qui a montré que le Brésil a enregistré les plus fortes augmentations des niveaux négatifs de préservation de l’environnement au cours de la dernière décennie – même avec la pandémie provoquant la rétraction de la pollution dans d’autres pays.

Compte tenu de son âge avancé, Götsch consacre désormais son temps à transmettre ce qu’il a appris aux jeunes générations : il a construit des logements sur sa propriété pour recevoir des étudiants (qu’il appelle « stagiaires »), et pour concevoir des projets internationaux qui utilisent son concept. « Quand vous arrêtez de rêver, vous ne vivez plus », a-t-il déclaré, peu après avoir commenté les projets de « reboisement des déserts » et avoué un principe de conversation avec le gouvernement saoudien pour créer des espaces verts.

