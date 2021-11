Télescope Hubble : la NASA rapporte les prochaines étapes pour le rétablissement

Ce mardi (16), la NASA a publié les dernières mises à jour sur l’opération de récupération des instruments scientifiques du télescope spatial Hubble, qui est passé en mode sans échec le 25 octobre.

Après avoir restauré avec succès la caméra de recherche avancée (ACS) le 7 de ce mois, permettant à l’équipement de revenir aux observations scientifiques, l’équipe continue d’étudier les quatre autres principaux instruments scientifiques du télescope.

Le télescope spatial Hubble a de nouveau eu des problèmes avec ses instruments scientifiques fin octobre. L’équipe a réussi à récupérer la caméra de recherche avancée. Image : NASA

Selon la NASA, la caméra a été sélectionnée comme le premier instrument à récupérer car elle ferait face au moins de complications en cas de perte de messages de synchronisation avec le reste du système.

Au cours de la semaine dernière, l’équipe a identifié des changements à court terme qui pourraient être apportés à la façon dont les instruments surveillent et répondent aux messages de synchronisation perdus, ainsi qu’à la façon dont l’ordinateur de charge surveille les instruments.

« Les adaptations permettraient de poursuivre les opérations scientifiques, même s’il y avait plusieurs messages perdus », ont déclaré les ingénieurs responsables de Hubble. « L’équipe a également continué à examiner le logiciel de vol pour vérifier que toutes les solutions possibles seraient sans danger pour les instruments. »

Le travail de récupération peut prendre des semaines

La semaine prochaine, selon le communiqué, l’équipe testera l’efficacité de ces changements potentiels et commencera à établir un ordre de récupération pour les quatre instruments qui sont toujours en mode sans échec.

« Il nous faudra probablement plusieurs semaines pour terminer ce travail avec le prochain instrument choisi, quel qu’il soit », précise la note. « Alors que le travail se poursuit, l’équipe commencera également à essayer de récupérer l’instrument Wide Field Camera 3 sans autres modifications, comme cela a été fait avec succès avec l’ACS au début du mois, en tant qu’étape intermédiaire à faible risque pour reprendre les opérations scientifiques normales. »

Outre l’ACS et la Wide Field Camera 3 (Wide Field Camera, littéralement traduit), les autres instruments principaux sont le Cosmic Origins Spectrograph, le Space Telescopic Image Spectrograph et la Semi-infrared Camera with Multi-Object Spectrometer.

Hubble a passé plus d’un mois en mode sans échec la dernière fois

Il y a un peu plus de quatre mois, Hubble est resté en mode sans échec pendant 33 jours. À l’époque, la possibilité que l’observatoire soit « mort pour de bon » était même envisagée, ce qui (heureusement) n’était pas le cas. Le problème actuel a commencé le 23 octobre, mais l’équipe de la mission a pu réinitialiser les instruments et reprendre les opérations scientifiques le lendemain matin.

Cependant, des heures plus tard, les instruments scientifiques ont à nouveau émis des codes d’erreur, indiquant de multiples pertes de messages de synchronisation. En conséquence, ils sont entrés de manière autonome dans des états de mode sans échec comme prévu.

A l’exception des instruments scientifiques, le reste de l’observatoire spatial fonctionne normalement, ce qui indique qu’il n’y a pas de dégâts majeurs.

La dernière fois, les problèmes se trouvaient dans l’unité de contrôle de puissance (PCU) de secours et également dans l’unité de sauvegarde de commande/formatage de données scientifiques (CU/SDF) de l’autre côté de l’instrument scientifique et de l’unité de commande et de manipulation des données (SI C&DH) .

Alors que le PCU distribue l’alimentation aux composants SI C&DH, le CU/SDF envoie et formate les commandes et les données.

