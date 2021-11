Leonid Meteors : Découvrez comment observer le phénomène à l’aube

Le meilleur moment pour observer l’une des pluies de météores les plus attendues de l’année sera l’aube de ce jeudi, pendant Lions Peak. Ils seront visibles à partir de 00h59 (en considérant un observateur à Brasilia), lorsque leur radiant (la constellation du Lion, qui leur donne leur nom) apparaîtra à l’horizon oriental.

Le radiant est le point dans le ciel à partir duquel les météores semblent « rayonner ». Généralement, les douches portent le nom du radiant : les Léonides semblent venir du Lion, les Taurides du Taureau, les Orionides d’Orion, etc.

La pluie sera active jusqu’à l’aube, vers 5h00 du matin, et le meilleur moment pour regarder est juste avant. Selon les estimations du site Web dans le ciel, la prévision est jusqu’à 10 météores par heure dans des conditions idéales, c’est-à-dire avec un ciel clair et dans des endroits exempts de pollution lumineuse. Cependant, les lumières des grandes villes et la luminosité de la lune, presque pleine, peuvent gêner l’observation.

Cette image à longue exposition montre 449 météores enregistrés en août 2021 par la station de surveillance RMS CA0007 au Canada. Crédits : Réseau mondial de météores

Par conséquent, avant l’aube, il est préférable de tempérer l’attente. Si vous n’êtes pas en mesure d’observer le phénomène ce mercredi, ne vous inquiétez pas : les Lions seront actifs jusqu’à la fin du mois, même si leur fréquence diminue chaque jour qui passe.

Les Léonides sont une pluie de météores régulière, qui se produit à la même période chaque année. Cela se produit lorsque notre planète traverse un « nuage » de débris laissé par la comète 55P/Tempel-Tuttle.

Ces débris sont de petites particules, comme des grains de sable, qui brûlent lors de l’entrée dans notre atmosphère, produisant le phénomène lumineux connu sous le nom de météore. Les particules sont complètement désintégrées au cours du processus et ne présentent aucun danger pour les habitants de la surface.

Comment vous orienter pour observer les Lions

Afin de suivre les phénomènes dans le ciel, il est important de savoir dans quelle direction regarder et comment identifier les principaux points cardinaux. Pour cela, vous pouvez utiliser une vieille astuce, une boussole ou une application d’astronomie sur votre mobile.

La vieille astuce est basée sur une phrase que vous avez peut-être apprise à l’école : « le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest ». Tenez-vous droit et redressez vos bras, la droite pointant vers l’est et la gauche vers l’ouest. Vous aurez donc l’est à droite, le nord devant, l’ouest à gauche et le sud derrière vous.

Quant aux boussoles, quiconque utilise un iPhone n’a pas besoin d’une application supplémentaire : il suffit d’utiliser « Compass », qui fait partie d’iOS. Pour Android, ma recommandation est « Just a compass » de PixelProse SARL, qui est belle, simple, gratuite et, surtout, sans .