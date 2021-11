Mission Crew-4 part en avril 2022; rencontrer l’équipage

La mission Crew-4 a vu son équipage confirmé par l’agence spatiale américaine (NASA) après que certains véhicules de presse nord-américains ont révélé sur Twitter non seulement les voyageurs, mais aussi les prévisions de lancement : avril 2022.

Selon les sources, les astronautes américains Robert Hines et Kjell Lindgren, l’astronaute américaine Jessica Watkins (Nasa) et la première femme italienne à aller dans l’espace, Samantha Cristoforetti, par l’agence spatiale européenne iront à la Station spatiale internationale (ISS) (ESA ). De tous, Lindgren et Cristoforetti sont les seuls à revenir sur l’ISS : il était à la station en 2015, tandis qu’elle avait visité la structure un an plus tôt, en 2014.

Lire aussi

Dites bonjour à l’équipage de SpaceX Crew-4 ! Les astronautes de la NASA comprennent Jessica Watkins, Kjell Lindgren, Robert Hines et l’astronaute de l’ESA, Samantha Cristoforetti. Le lancement de la mission est prévu pour avril 2022. pic.twitter.com/udGu845H7n – Toby Li (@tobyliiiiiiiiii) 16 novembre 2021

Les missions numérotées « Crew » sont coordonnées conjointement entre la NASA et l’ESA, avec l’assistance opérationnelle de SpaceX – dans ce que les parties appellent « Programme d’équipage commercial”. La société fondée et dirigée par Elon Musk utilise sa structure de lancement et son vaisseau spatial Dragon d’équipage d’emmener et de ramener les astronautes voyageant lors de ces expéditions.

«Depuis plus de 21 ans, les humains vivent et travaillent en permanence sur la Station spatiale internationale située sur l’orbite basse de notre planète, faisant progresser les connaissances scientifiques, expérimentant de nouvelles technologies et favorisant des découvertes de recherche impossibles sur Terre», explique un extrait de la déclaration de la NASA.

« À travers le Programme d’équipage commercial et plusieurs efforts commerciaux plus larges, la NASA a travaillé avec le secteur privé pour développer des services de transport spatial habité, ainsi qu’une économie robuste en orbite terrestre basse, qui permettent à l’agence de se concentrer sur la construction de transports de mission et de fusées sur la Lune et Mars. ”.

Récemment, l’entreprise a effectué (après de nombreux retards) la mission Équipage-3, qui a emmené les astronautes américains Raja Chari, Thomas Marshburn et Kayla Barron, tous deux de la NASA, et l’Allemand Matthias Maurer, de l’ESA, vers l’ISS. Quelques jours plus tôt, les agences et l’entreprise sont retournées à la mission Équipage-2, dans laquelle les Nord-Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur (Nasa), le Japonais Akihiko Hoshida (de l’agence spatiale japonaise, Jaxa) et le Français Thomas Pesquet (ESA) étaient à bord.

En ce qui concerne la Équipage-4, l’annonce officielle n’a servi qu’à confirmer la nomination de Jessica Watkins à la mission, car Lindgren, Hines et Cristoforetti ont été initialement confirmés, respectivement, en février et mai de cette année.

Selon un communiqué de la NASA, le Crew-4 partira du Kennedy Space Center, en Floride, dans une fusée Falcon 9, comme cela a été fait lors de missions précédentes. La durée estimée est de six mois.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !