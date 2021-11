Un parc australien reçoit le « plus gros spécimen » d’araignée à entonnoir

Une soi-disant « méga araignée » a été reçue par le Parc des reptiles australiens, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, l’institution de conservation des animaux affirmant qu’il s’agit du « plus grand spécimen » d’araignée en entonnoir qu’ils aient jamais vu.

Les araignées en entonnoir sont petites par rapport aux autres espèces d’arachnides, il est donc évident que ce spécimen ne fait référence qu’à des individus parmi ses espèces. En dessous de notre bloc intitulé « Lire aussi », nous publierons une image de l’animal et, le long du texte, quelques faits d’intérêt liés aux araignées, mais voici l’alerte de déclenchement pour les personnes souffrant d’arachnophobie ou d’autres peurs similaires.

Un parc de conservation des animaux en Australie affirme que l’araignée à entonnoir qui leur a été donnée de manière anonyme est « la plus grande » qu’ils aient jamais vue (Image : Australian Reptile Park/Press Photo)

Le spécimen d’araignée à entonnoir du parc mesure environ huit centimètres (8 cm) de patte à patte (intervalle entre la première patte avant et la dernière patte) et des défenses d’environ 2 cm. En dehors de cela, l’arachnide mesure 5 cm de corps, ce qui est relativement au-dessus de la moyenne de l’espèce.

« Elle est étrangement grande, et si nous pouvons convaincre le public de faire plus de dons d’araignées comme elle, cela sauvera davantage de vies grâce au puissant poison qu’elle peut produire », a déclaré à CNN Michael Tate, responsable de l’éducation du parc. . « Nous voulons vraiment savoir d’où elle vient pour pouvoir trouver plus de spécimens MASSIFS comme elle », a déclaré l’expert, qui a noté que le don de la « méga araignée » était anonyme.

Selon le site officiel du Musée australien d’histoire naturelle, il existe actuellement environ 40 espèces d’araignées à toile d’entonnoir, classées dans l’un des deux principaux genres : Hadronysche et Atrax. En Australie, ils sont assez communs dans la région orientale du pays, allant du noir au brun et ont tous une coquille plus dure pour protéger le corps.

Contrairement à d’autres espèces, cette araignée préfère construire de petits terriers au sol ou sur des surfaces planes, son nom faisant référence à la façon dont elle disperse sa toile. Les 40 espèces ne sont pas toutes dangereuses, mais celles qui le sont ont de très grosses glandes venimeuses et leurs crocs sont assez forts pour pénétrer les ongles ou certaines chaussures.

Il convient de rappeler que, bien que grande, l’araignée à toile d’entonnoir n’est pas la plus grande d’Australie, si l’on considère d’autres espèces : le crabe siffleur (Selenocosmia crassipes) est à l’honneur avec son corps de 9 cm et son envergure moyenne de 16 cm.

À l’échelle mondiale, la plus grande araignée actuellement enregistrée est l’araignée goliath (Theraposa blondi, connu dans certains endroits sous le surnom hostile de « mangeur d’oiseaux », bien qu’ils ne le fassent pas très souvent) : bien que d’autres espèces aient des pattes plus longues, le T.blondi il a près de 200 grammes (g) de masse, ce qui lui donne la couronne pour l’opulence pure.

Aucun d’entre eux, cependant, ne parvient à prendre la couronne du Brésil dans cette affaire : considérée comme l’araignée la plus dangereuse au monde en raison de la létalité de son venin, l’araignée armadeira (bête phoneutria et P. nigriventer) se trouve couramment dans les environnements humides et ombragés, comme à l’intérieur des feuilles de bananier. Très nocif pour le système nerveux, le venin des armes à feu peut provoquer une salivation sévère, des battements cardiaques irréguliers, une fièvre élevée, des sueurs, une douleur intense au site de la morsure, de graves difficultés respiratoires, des étourdissements et des accès de vomissements. Oh oui : des érections prolongées et assez douloureuses chez les hommes – un effet appelé « priapisme » qui, avant que les lecteurs masculins ne s’excitent, peut conduire à l’amputation. Oui, de ça.

À propos du don en Australie, un communiqué publié par le parc a déclaré : «[Ela] c’était dans un récipient en plastique sans étiquette pour indiquer d’où il venait. Les gardiens sont impatients d’entendre ces informations car ils espèrent trouver des spécimens de même taille afin de pouvoir aider à produire de plus grandes quantités de sérum anti-arachnide. »

