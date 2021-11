La recherche calcule combien de trous noirs existent dans l’espace

Les trous noirs sont les régions de l’univers les plus difficiles à détecter, car ils sont aussi sombres que l’espace qui les entoure. Ils ne sont localisés que dans des circonstances particulières, comme lorsqu’ils fusionnent, libérant des ondes gravitationnelles qui aident les scientifiques à comprendre l’astrophysique de ces éléments cosmiques.

Une étude récente affirme qu’il y a potentiellement des millions de petits trous noirs à détecter dans notre quartier. Alors, serait-il possible de savoir combien il y a de trous noirs dans l’espace ?

Les astronomes ont effectué une étude galactique pour estimer le nombre de trous noirs existant dans le cosmos. Image : Redpixel.pl –

De quoi sont faits les trous noirs

Pour qu’un trou noir existe, les étoiles doivent avoir existé, car les trous noirs proviennent de la mort des étoiles. Donc, pour savoir combien il y a de trous noirs dans l’univers, les chercheurs à l’origine de l’étude, qui a été publiée dans la revue préimprimée arXiv et acceptée pour publication dans The Astrophysical Journal, ont dû faire quelques pas en arrière.

Selon le site Web Space, la première étape des scientifiques a été de modéliser l’évolution galactique sur des milliards d’années d’histoire cosmique. Après tout, les galaxies sont le foyer des étoiles et leur évolution générale affecte tous les types d’étoiles qui apparaissent en leur sein.

Par exemple, certaines galaxies peuvent continuellement former de nouvelles étoiles année après année cosmique. D’autres peuvent subir des événements de fusion qui déclenchent un cycle incroyablement élevé de formation d’étoiles, uniquement dans le but de simplement s’éteindre et de ne plus jamais produire quoi que ce soit d’important.

Les astronomes ont fait des observations connues des statistiques des galaxies au cours du temps cosmique, notant la tendance générale des taux de fusion galactique et des données démographiques.

Un autre facteur clé est la soi-disant « métallicité » d’une galaxie, qui est une mesure de la quantité d’éléments autres que l’hydrogène et l’hélium qu’elle contient – ​​les métaux. Les galaxies plus grandes auront plus de gaz, ce qui leur permettra de former plus d’étoiles. À leur tour, plus de métaux peuvent augmenter le refroidissement du gaz, ce qui aide les galaxies à produire efficacement de nouvelles étoiles.

Armés de ces informations, les astronomes disposaient d’un modèle de la population stellaire dans les galaxies, qui indiquait combien d’étoiles petites, moyennes et grandes apparaissent dans l’univers.