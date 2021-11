Mystère des planètes perdues : qu’est-ce qui explique les anneaux lâches dans l’espace ?

Avez-vous déjà réalisé l’immense diversité qui existe dans l’univers? Galaxies de tous âges et de toutes formes, étoiles naissantes, étoiles anciennes et même mortes, innombrables astéroïdes et comètes, trous noirs… Sans oublier les planètes, qui seulement autour de notre Soleil, sont au nombre de huit (voire neuf), en plus de celles qui orbitent autour d’autres étoiles – les soi-disant exoplanètes.

L’immensité de l’univers est pleine de mystères. L’un d’eux, cependant, a peut-être été dévoilé par des chercheurs japonais. Image : Zakharchuk –

Nous avons des planètes avec une lune, comme c’est le cas avec la Terre, d’autres avec beaucoup d’entre elles, comme Jupiter (avec 79) et Saturne (avec 82). Il y a aussi ceux entourés d’anneaux – Saturne étant le plus célèbre d’entre eux, mais la caractéristique est également présente dans Jupiter, Neptune et Uranus, bien que les structures soient si faibles qu’elles soient presque invisibles.

Maintenant, saviez-vous qu’il existe aussi des anneaux sans planètes ? C’est vrai : des anneaux lâches en orbite autour d’étoiles, sans planètes à l’intérieur. Ce phénomène, communément appelé en astronomie le « mystère des planètes perdues », a peut-être enfin été élucidé.

La recherche utilise des simulations de superordinateur pour expliquer les anneaux sans planète

D’après le site Physique, les jeunes étoiles sont entourées de plusieurs disques protoplanétaires (constitués de matériaux cosmiques pouvant donner naissance à des planètes). L’un des radiotélescopes les plus puissants au monde, l’Atacama Large Millimeter / submillimeter Array, connu sous son acronyme, a observé une variété de modèles d’anneaux et d’espaces plus denses et moins denses dans ces disques protoplanétaires.

Des simulations de superordinateurs illustrent les trois phases de la migration planétaire – un phénomène qui pourrait expliquer l’existence d’anneaux « sans planète ». Image : Kazuhiro Kanagawa, ALMA (ESO / NAOJ / NRAO)

Plusieurs études rapportent les effets gravitationnels des planètes se formant en disques comme justifications pour expliquer ces structures. Cependant, aucune de ces approches n’a réussi à essayer de localiser de telles planètes près des anneaux.

De nouvelles simulations de superordinateurs montrent qu’après avoir créé un anneau, une planète peut se déplacer et laisser cette structure de gaz et de poussière derrière elle. Cela fait partie d’une recherche publiée vendredi dernier (12) dans The Astrophysical Journal.

Une équipe de scientifiques de l’Université d’Ibaraki, de l’Université de Kogakuin et de l’Université de Tohoku au Japon a utilisé le supercalculateur le plus puissant au monde dédié à l’astronomie, l’ATERUI II, de l’Observatoire astronomique national du Japon, pour simuler le cas d’une planète si elle s’éloigne de son formation locale.

Leurs résultats ont montré que dans un disque à faible viscosité, un anneau formé à l’emplacement initial d’une planète ne bouge pas pendant que la planète migre à l’intérieur (c’est-à-dire que l’anneau reste de la même taille même si la planète « rétrécit » et disparaît).

La formation d’anneaux lâches passe par trois phases

L’équipe a identifié trois phases distinctes. Dans la phase I (début de la migration planétaire), l’anneau initial reste intact alors que la planète se déplace vers l’intérieur. Dans la phase II (pendant la migration planétaire), l’anneau initial commence à se déformer et un deuxième anneau commence à se former au nouvel emplacement de la planète. Dans la phase III (fin de la migration planétaire), l’anneau initial disparaît, laissant des vestiges du deuxième anneau, qui occupent toute la zone, formant un grand disque lâche de poussière et de gaz.

Ces résultats aident à expliquer pourquoi les planètes sont rarement vues dans ces anneaux, et les trois phases identifiées dans les simulations correspondent bien aux modèles observés dans les anneaux réels, selon les chercheurs.

Les observations à haute résolution des télescopes de nouvelle génération, qui seront mieux à même d’étudier les planètes proches de l’étoile centrale, aideront à déterminer dans quelle mesure ces simulations représentent la réalité.

J’ai regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du regard numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !