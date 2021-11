L’évaluation environnementale de la rampe de lancement SpaceX a une date à terminer

Pour mettre en pratique les plans visant à effectuer bientôt le premier vol d’essai orbital de Starship décollant de Starbase, comme sa base de lancement à Boca Chica, dans le sud du Texas, est connue, SpaceX doit attendre l’achèvement de l’évaluation environnementale qui est en cours sur l’installation par le Administration fédérale de l’aviation des États-Unis (FAA).

Ce lundi (15), l’agence a finalement fixé une date butoir pour la fin des travaux. Selon le site Web Space, la FAA a informé que d’ici le 31 décembre de cette année, les analyses seront terminées.

Celui qui était le plus enthousiasmé par la nouvelle, bien sûr, était Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX, qui avait déjà critiqué le travail réglementaire de l’agence il y a un peu plus de quatre mois sur Twitter. « Le système réglementaire actuel est en panne », lit-on dans un extrait du message du 29 juin.

Malheureusement, le lancement est annulé pour aujourd’hui, car un avion entre dans la « zone à éviter », ce qui est déraisonnablement gigantesque. Il n’y a tout simplement aucun moyen pour que l’humanité devienne une civilisation spatiale sans une réforme réglementaire majeure. Le système réglementaire actuel est défaillant. – Elon Musk (@elonmusk) 29 juin 2021

Après que la FAA ait mis à jour les informations, il a félicité l’agence : « Le travail acharné de la FAA, de US Fish & Wildlife et de Texas Parks & Wildlife est très apprécié, tout comme le fort soutien local du comté de Cameron et de Brownsville / South Padre ! », a tweeté Musk.