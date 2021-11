Un diamant trouvé à Orapa, en République du Botswana, un pays situé au sud du continent africain, contient un minéral qui intrigue la communauté scientifique. C’est parce qu’il n’a jamais été vu dans la nature, n’existant qu’en théorie.

Il explique : en 1975, une équipe de chercheurs a créé une « phase haute pression d’aSiO 3 ” – un minéral qui ne pourrait exister que sous certaines conditions. Pour le synthétiser, les scientifiques ont dû placer leurs matériaux de construction dans des conditions de température et de pression élevées.

Ils ont remarqué que dès que la pression a été relâchée, le minéral s’est immédiatement transformé en une forme de verre. Cette découverte a suggéré qu’il était peu probable qu’aSiO3 puisse exister dans la nature.

Cependant… Cette hypothèse s’est avérée fausse car le diamant trouvé au Botswana contient trois minuscules échantillons de ce «minéral théorique» (enfin, théorique jusqu’à présent).

A l’honneur, des échantillons de davemaoite découverts dans des diamants trouvés en Afrique. Image : Aaron Celestian, Musée d’histoire naturelle du comté de Los Angeles

D’après le site Physique, la découverte, menée par le minéralogiste Oliver Tschauner, de l’Université du Nevada, a été publiée dans la revue Science, qui présente également un article du géophysicien et géochimiste Yingwei Fei, du Carnegie Institute of Science, Washington DC, décrivant le travail (Fei’s Perspective ) et expliquant pourquoi c’est si important pour la géologie.

Le minéral présent dans le diamant est fabriqué dans le manteau inférieur de la Terre.

Selon Tschauner, le nouveau minéral s’appelle désormais davemaoite et est considéré comme une pérovskite de silicate de calcium (CaSiO). 3 ). Le mot pérovskite fait référence à un grand groupe de matériaux caractérisés par une structure cristalline bien définie.

« L’analyse structurelle et chimique du minéral a montré qu’il est capable d’héberger une grande variété d’éléments, un peu comme le fait de mettre des objets encombrants dans une poubelle », a écrit Tschauner dans son article. « Plus précisément, il contient beaucoup de potassium piégé. La davemaoïte peut donc héberger trois des principaux éléments producteurs de chaleur (l’uranium et le thorium ont déjà été démontrés expérimentalement) qui affectent la production de chaleur dans le manteau inférieur de la Terre.

Comme ce minéral ne peut se former que dans des conditions extrêmes de chaleur et de pression, les chercheurs soupçonnent que les particules détectées dans le diamant ont dû se former bien en dessous de la surface de la Terre (près de 900 km de profondeur), c’est-à-dire dans le manteau inférieur de la Terre. entre le noyau et la croûte). « Par conséquent, les abondances régionales et mondiales de davemaoïte influencent le bilan thermique du manteau profond, où le minéral est thermodynamiquement stable », explique Tschauner.

Selon Fei’s Perspective, le silicate de calcium se trouve sous diverses formes, dont la wollastonite, un minéral présent dans la croûte terrestre. « Ainsi, une forme de silicate de calcium (comme la wollastonite) a peut-être trouvé les conditions idéales pour former de la pérovskite de silicate de calcium bien en dessous de la surface, et peu de temps après, elle s’est retrouvée entourée de carbone qui était pressé en un diamant. », décrit Fei.

« Après cela, le matériau autour du diamant l’a transporté vers le haut jusqu’à ce qu’il atteigne la surface, où il a été trouvé », résume-t-il. Le nom Davemaoite est un hommage à Ho-Kwang « Dave » Mao, géologue octogénaire au Center for Advanced Research in High Pressure Science and Technology à Shanghai, en Chine, boursier postdoctoral au Carnegie Institute of Science.

