Le réchauffement climatique pourrait forcer les avions à voler plus haut ; comprendre

Selon une nouvelle étude, le réchauffement climatique devrait forcer les avions à voler un peu plus haut que la normale. En effet, les changements climatiques qu’il provoque forcent une expansion de la couche inférieure de notre atmosphère. Le matériel a été publié dans la revue scientifique Avancées scientifiques, le 5 novembre.

La couche inférieure de l’atmosphère – communément appelée la « troposphère » – est la partie la plus proche de notre surface. Selon l’étude, les mesures prises à l’aide de ballons atmosphériques au cours des 40 dernières années montrent qu’il s’est étendu à un taux d’environ 50 mètres (m) par décennie. Compte tenu du temps d’étude, on parle d’un dénivelé de 200 m.

Lire aussi

Les changements causés par le réchauffement climatique dans l’atmosphère ont été plus graves ces dernières années et peuvent forcer des changements dans des processus simples, tels que piloter un avion (Image : Alican Akcol/)

« C’est un signe très clair que des changements ont lieu dans la structure atmosphérique », a déclaré Bill Randel, scientifique au Centre national de recherche atmosphérique à Boulder, Colorado, et co-auteur de l’étude. « Ces résultats fournissent une confirmation indépendante, à ajouter à toutes les autres preuves du réchauffement climatique, que les gaz à effet de serre modifient notre atmosphère. »

Comprendre la troposphère, c’est comprendre son fonctionnement en constante évolution : grosso modo, il s’agit d’une hauteur variable entre sept kilomètres (km) au-dessus des pôles et 20 km au-dessus de l’équateur. C’est dans cette couche que nous vivons et respirons, en plus d’être l’endroit où se trouvent la plupart de la chaleur et de l’humidité – par conséquent, des effets climatiques courants se produisent dans la troposphère.

En raison de cette relation avec nous, il est évident que la troposphère a les plus grandes quantités d’air à respirer. Et l’air change avec la température : s’il fait froid, il se contracte ; s’il fait chaud, alors il se dilate.

Sur la base de ces connaissances, les scientifiques ont analysé les données de 40 ans d’évaluations météorologiques, en les combinant avec les données GPS, pour révéler qu’à mesure que des quantités croissantes de gaz à effet de serre piègent la chaleur dans notre atmosphère, il y a eu une augmentation de la troposphère à son point le plus élevé (appelé la « tropopause » – la limite qui nous amène à la stratosphère).

Pire encore, l’augmentation globale elle-même n’est pas le plus gros problème, mais le fait que l’augmentation moyenne a été plus élevée au cours des dernières décennies : entre 1980 et 2000, le record était d’environ 50 m par décennie, tandis que dans la période entre 2001 et 2020 , l’augmentation était de 53,3 m – également par décennie.

La faute en est la même que pour les autres problèmes du changement climatique : l’activité humaine.