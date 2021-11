« Je suis indigné », a déclaré l’administrateur de la NASA, blâmant la Russie pour les déchets spatiaux qui mettent les astronautes en danger

Lundi soir, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a parlé de la vague de débris spatiaux qui a amené le contrôle de mission de la Station spatiale internationale (ISS) à demander aux astronautes de se mettre à l’abri dans leurs navires de retour pendant quelques heures le matin.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, accuse le test anti-satellite russe des débris spatiaux qui ont perturbé la journée sur l’ISS. Image : Gary Daines – NASA

Par l’intermédiaire du porte-parole du département d’État américain Ned Price, le gouvernement américain a révélé hier après-midi que la Russie avait mené un test anti-satellite qui a généré beaucoup de débris spatiaux, une décision considérée comme « imprudente », selon les mots de Price.

« Ce test augmentera considérablement le risque pour les astronautes et les cosmonautes à bord de l’ISS, ainsi que pour d’autres activités de vols spatiaux habités », a ajouté Price.

La NASA, à son tour, n’avait pas encore officiellement tenu l’action russe pour responsable de ce qui est arrivé aux astronautes de l’ISS. Plus tard, cependant, Nelson était catégorique, étant assez irrité par le fait.

« Tôt dans la journée, en raison des débris générés par le test antisatellite russe destructeur (ASAT), les astronautes et cosmonautes de l’ISS ont effectué des procédures d’urgence pour la sécurité », a déclaré Nelson dans un communiqué de l’agence spatiale américaine. « Je suis indigné par cette action irresponsable et déstabilisante. Avec sa longue et riche histoire dans les vols spatiaux habités, il est impensable que la Russie mette en danger non seulement les astronautes américains et internationaux partenaires de l’ISS, mais aussi ses propres cosmonautes.

Les débris spatiaux prétendument causés par la Russie mettent également les taïkonautes en danger

Nelson ne s’est pas arrêté là, accusant également la Russie de compromettre la sécurité des astronautes à l’extérieur de l’ISS. « Leurs actions sont imprudentes et dangereuses, menaçant également la station spatiale chinoise et les taïkonautes à bord. »

En plus des sept personnes qui vivent et travaillent actuellement sur l’ISSl – deux cosmonautes russes, trois astronautes de la NASA, un de l’Agence spatiale européenne (ESA) et un de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) – il y a trois membres d’équipage à bord du Station spatiale Tiangong.

Selon Price, le test anti-satellite a créé plus de 1 500 débris spatiaux traçables – et des centaines de milliers de débris plus petits et indétectables – en orbite terrestre basse.

Selon le site Space, ces débris menacent non seulement la sécurité des équipages des stations spatiales (internationales et chinoises), mais peuvent également endommager ou détruire des satellites en orbite terrestre en cas de collision – ce qui augmenterait encore la quantité de débris spatiaux que les satellites et autres missions spatiales devront éviter à l’avenir.

« Toutes les nations ont la responsabilité d’empêcher la création intentionnelle de débris spatiaux à partir des ASAT et de promouvoir un environnement spatial sûr et durable », a ajouté Nelson, assurant que « la NASA continuera de surveiller les débris dans les prochains jours et au-delà pour assurer la sécurité de l’espace équipage en orbite ».

