L’objet interstellaire ‘Oumuamua ne peut pas être expliqué par des modèles naturels

L’idée que l’objet interstellaire ‘Oumuamua, qui est passé près de la Terre en octobre 2017, est une épave d’une exoplanète similaire à Pluton ne peut être expliquée par aucun modèle naturel, selon une nouvelle étude en attente d’examen sur la plate-forme arXiv.

Intitulé « Le budget de masse nécessaire pour expliquer ‘Oumuamua comme un iceberg d’azote” (“Le coefficient de masse nécessaire pour expliquer ‘Oumuamua comme un iceberg d’azote”, en traduction directe), les auteurs Amir Siraj et Abraham Loeb soutiennent que, fondamentalement, il n’y a pas une telle population planétaire pour justifier la nature d’un objet interstellaire avec un débris de glace à l’azote.

Une telle prémisse avait été postulée par des études antérieures, qui disaient que l’Oumuamua serait un morceau égaré d’une planète semblable à Pluton, victime d’un violent impact avec un autre objet.

Capture d’image du passage du ‘Oumuamua en 2017 : à ce jour, la nature de l’objet interstellaire est un objet d’étude et beaucoup de confusion dans la communauté scientifique (Image : Alan Fitzsimmons (ARC, Queen’s University Belfast), Isaac Newton Group )

« Nos calculs sont assez simples », a déclaré Siraj à Phys.org. « Nous avons pris tous les paramètres des icebergs d’azote, l’abondance de matière qui serait nécessaire pour expliquer des objets similaires à Oumuamua, et les connaissances de base sur les étoiles de la galaxie, dérivant de ces valeurs la masse totale de matériaux métalliques à convertir dans [planetas] exoplutoniens, de sorte que la théorie de l’azote était plausible ».

Selon les experts, la conclusion des calculs était qu’il n’y a aucun moyen qu’il y ait suffisamment de matière dans un système stellaire – c’est-à-dire de la glace d’azote – pour avoir une population suffisamment robuste de planètes exoplutoniennes (un type de planète similaire à Pluton, mais qui orbite en dehors de notre système solaire). Rappelons que Pluton a été reclassée en 2006, donc par « planètes exoplutoniennes », il faut comprendre un objet ayant la même configuration que notre ex-planète, mais qui est lui-même, en soi, une planète.

Revenant au sujet principal : Siraj et Loeb renforcent encore leurs conclusions en citant la façon dont les rayons cosmiques détruisent les objets interstellaires comme le ‘Oumuamua. Selon eux, « le plus gros problème avec la théorie des icebergs d’azote est que, pour produire la population nécessaire de tels objets, il faudrait une masse 10 fois supérieure à celle de toutes les étoiles de la Voie lactée pour être converties en exoplutoniens – et en intégrant compte tenu de l’érosion causée par les rayons cosmiques sur les icebergs d’azote, une telle masse devrait être au moins mille fois plus importante ».

En d’autres termes, les chiffres calculés par les deux experts rendent la proposition de ‘Oumuama comme un iceberg d’azote tout simplement impossible, étant donné que seule une petite fraction de la masse stellaire de notre galaxie est utilisée dans la formation de planètes exoplutoniennes.

Pour Loeb, son étude sert de renfort à une autre théorie – qu’il a lui-même développée -, qui affirme que l’Oumuamua est, en fait, une « voile solaire », c’est-à-dire une surface réfléchissante créée pour générer la propulsion d’un engin spatial ou un autre transport par la pression provoquée par le rayonnement solaire.

Mais calmez-vous : Loeb ne prétend pas que « ce sont des extraterrestres » — en fait, personne dans la communauté scientifique n’a fait une telle supposition. Dans sa théorie originale, le professeur et astronome a mesuré le comportement d’Oumuamua comme cohérent avec une voile solaire – sa nature réfléchissante, sa forme allongée (comme un cigare) et aplatie (comme une crêpe), ainsi que son accélération et sa déviation de l’orbite. .Naturel.

De plus, il faut considérer comment le ‘Oumuama est entré dans notre « quartier » : il a atteint le point le plus proche de notre Soleil (périhélie), ce qui lui a permis de faire un passage très proche à travers la Terre – plus ou moins comme nous le faisons quand nous expédier nos sondes d’étude planétaire. Loeb a détaillé tout cela dans son livre « Extraterrestre : le premier signe de vie intelligente au-delà de la Terre” (pas d’édition au Brésil), que Loeb a écrit avant la nouvelle recherche.

En conclusion : la vraie nature de la ‘Oumuama est encore, pour nous, un mystère complet. Progressivement, nous arrivons à une réponse, par l’élimination pratique d’autres théories. « Le modèle de l’iceberg à l’azote est désormais une carte hors du jeu », a déclaré Siraj.

