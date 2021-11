Cette superbe vidéo montre un effet que nous n’avons jamais vu auparavant

Au-dessus de 193 ° C, quelque chose d’inattendu se produit lorsque l’eau rencontre un liquide aux propriétés physico-chimiques différentes.

Les chercheurs l’ont appelé le « triple effet Leidenfrost » et jusqu’à présent, il n’avait jamais été décrit dans aucune étude scientifique. Cela a été observé par une équipe de recherche internationale dirigée par le physicien Felipe Pacheco-Vázquez de l’Université de Puebla, au Mexique, qui a pour la première fois rapporté ce qui se passe lorsque deux gouttes de liquides différents entrent en contact sur une surface chauffée à une température significativement supérieure. le point d’ébullition des deux. Le phénomène, qui tire son nom du médecin allemand Johann Gottlob Leidenfrost qui en 1746 a expliqué le comportement montré par deux gouttes d’eau, a été vérifié pour tous les types de liquides, tant que la température est beaucoup plus élevée que la point d’ébullition de chaque substance spécifique. Mais jamais auparavant il n’avait été décrit à l’aide de deux liquides aux propriétés physico-chimiques différentes.

Comme mentionné, l’effet se produit lorsque deux gouttelettes se rencontrent sur une surface chaude, tout comme lors de la cuisson, lorsque des gouttelettes d’eau sont pulvérisées sur une casserole chaude : si la température de la casserole est supérieure au point de Leidenfrost. , les gouttelettes de liquide éclaboussent, flottant sur la surface métallique au-dessus d’une couche de vapeur qui les fait s’évaporer plus lentement qu’en dessous du point de Leidenfront (mais toujours au-dessus de la température d’ébullition). Dans une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Lettres d’examen physique, les chercheurs ont cependant montré quelque chose d’encore plus intéressant : ce même effet peut également se produire entre deux gouttelettes de liquides différents, les faisant « rebondir » l’une sur l’autre. Le phénomène a été étudié en utilisant des liquides tels que l’eau, l’éthanol, le méthanol, le chloroforme et le formamide pour vérifier leur comportement.

Dans la démonstration, les chercheurs ont utilisé une petite plaque métallique légèrement concave, la chauffant à 250°C (bien au-dessus du point d’ébullition de tous les liquides testés – qui allait de l’acétone 50°C à 146°C de formamide au laboratoire altitude). Lorsque les gouttes étaient du même liquide ou de liquides ayant des points d’ébullition similaires, elles fusionnaient immédiatement, une fois qu’elles glissaient l’une sur l’autre au point le plus bas de la plaque. D’autres, cependant, ne l’ont pas fait, commençant à rebondir les uns sur les autres, comme le montre la vidéo ci-dessous :

Les images montrent ce qui se passe lorsqu’une goutte d’éthanol (la plus petite, colorée en bleu) et une goutte d’eau (la plus grosse) se retrouvent sur la plaque métallique à 250°C. « Les gouttelettes présentant de grandes différences de propriétés (par exemple eau-éthanol ou eau-acétonitrile) rebondissent les unes sur les autres pendant plusieurs secondes, voire minutes, au fur et à mesure qu’elles s’évaporent, jusqu’à ce qu’elles atteignent une taille critique et finissent par fusionnerÉcrit l’équipe de recherche dans l’étude. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant :

Le comportement des gouttelettes liquides au-dessus du point de Leidenfrost (c = coalescence, gouttelettes qui se sont jointes ; r = rebond, gouttes rebondissantes ; c / r = combinaison de coalescence et de rebond)

L’équipe a suggéré que ce rebond est en fait un « triple effet Leidenfrost » se produisant entre les deux gouttes. « La dynamique de rebond est produite parce que les deux gouttes ne sont pas dans l’état de Leidenfrost avec le substrat, mais subissent également l’effet de Leidenfrost entre elles au moment de la collision. – les chercheurs ont ajouté -. Cela se produit en raison de leurs différentes températures d’ébullition, la goutte la plus chaude agissant comme une surface chaude pour la goutte ayant le point d’ébullition le plus bas, produisant simultanément trois zones de contact de l’état de Leidenfrost.« .

Trajectoire (à gauche) et clichés (à droite) d’une goutte d’acétonitrile (en bleu) rebondissant plusieurs fois contre une plus grosse goutte d’eau jusqu’à ce que les deux gouttes fusionnent / Phys Rev Lett