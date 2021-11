Jeff Bezos : « Dans le futur, les gens naîtront dans l’espace et la Terre sera une attraction touristique »

Lors d’une conférence sur la politique spatiale tenue aux États-Unis mercredi dernier (10), le PDG de Blue Origin, Jeff Bezos, a fait des déclarations controversées sur ce qu’il envisage de l’avenir de l’exploration spatiale.

Selon Bezos, la Terre ne sera plus la principale planète habitable du système solaire, devenant une attraction touristique, en tant que parc de visite publique pour les résidents d’autres endroits dans l’espace.

À l’avenir, la Terre deviendra-t-elle une simple destination touristique pour les colons de l’espace ? C’est ce que dit Jeff Bezos. Image: Triff –

Selon RealClearPolitics, le fondateur d’Amazon a fait cette déclaration lors du Forum Ignatius 2021, accompagné du commentaire effrayant qu’un jour la plupart des gens ne naîtront même pas sur Terre.

« Au fil des siècles, la plupart ou de nombreuses personnes naîtront dans l’espace. Ce sera leur première maison. Ils naîtront dans des colonies spatiales, ils vivront dans ces colonies. Et ils pourront visiter la Terre de la même manière que vous visiteriez le parc national de Yellowstone », a déclaré Bezos, comparant la planète à une réserve naturelle nord-américaine bien connue.

Bezos a souligné que la Terre est « la planète la plus précieuse » et qu’il nous appartient de « la préserver et la conserver ». Cependant, il croit toujours que l’avenir de l’humanité n’est pas ici, mais dans l’espace.

Bezos parie sur la terraformation de Mars

« La Terre peut supporter 10 milliards de personnes dans une certaine mesure », a-t-il déclaré, ajoutant: « Le système solaire peut supporter un billion de personnes, et nous pouvons continuer à développer notre civilisation et augmenter notre intensité énergétique ».

Il pense que des actions telles que la terraformation de Mars peuvent atténuer une grande partie du stress sur l’écosystème de notre planète. « Bien que ce soit un effort immense », a-t-il déclaré, « cela signifierait également un « doublement de la Terre ».

« Donc, vous passez de 10 milliards à 20 milliards de personnes », a-t-il conclu.

Bien que controversées, les déclarations de Bezos soulèvent certainement des discussions fascinantes sur l’avenir de l’humanité.

