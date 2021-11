Le passage de débris spatiaux oblige les astronautes de l’ISS à être enfermés dans des navires de retour

Selon le site Web Space, les passes de débris ont commencé le matin et ont eu lieu à des intervalles de 90 minutes ou plus.

« Merci pour cette journée folle mais bien coordonnée, nous apprécions vraiment toute la connaissance de la situation que vous nous avez donnée », a déclaré l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei à l’équipe de contrôle de mission de la NASA quelques heures après la fin de l’opération. HNE (11 h 30 HAE). « C’était certainement un excellent moyen pour nous de nous réunir en équipe, en commençant notre premier jour de travail dans l’espace. »

Bien que Vande Hai soit à bord de l’ISS depuis avril, il faisait référence au premier jour avec les nouveaux membres, l’équipage SpaceX Crew-3, nouvellement arrivé au laboratoire spatial.

« Nous attendons avec impatience une journée plus calme demain », a-t-il déclaré. Le contrôle de mission a ordonné aux membres d’équipage de continuer à fermer les écoutilles des modules situés à l’extérieur du noyau de l’ISS mardi (16), car davantage de débris devraient y passer.

L’astronaute de la NASA Mark Vande Hei, qui est à bord de l’ISS depuis avril, a remercié le commandement de la mission pour les conseils donnés ce matin (15). Image : NASA

Procédure standard

Selon l’expert en débris spatiaux Jonathan McDowell, du Center for Astrophysics de Harvard, la première rencontre entre l’ISS et les débris spatiaux a eu lieu à 2 h 06 HNE (4 h 06 HAE) et a duré environ 10 minutes.

« Les détails sont vagues », a tweeté le journaliste spatial de CBS News William Harwood, « mais les sept membres de l’équipage de l’ISS se sont réfugiés dans leur vaisseau spatial Soyouz MS-19 et Crew Dragon Endurance plus tôt dans la journée par mesure de précaution, en raison d’une prochaine étape prévue pour (ou à travers) un « nuage de débris » résultant de la séparation d’un satellite ».

C’est une procédure standard pour les astronautes de l’ISS de se blottir dans leurs véhicules en cas d’urgence, lorsqu’ils doivent évacuer la station spatiale.

La Russie a fait exploser un satellite, formant un dangereux nuage de débris spatiaux

Bien que les États-Unis n’aient pas déclaré publiquement ce qui a créé le champ de débris qui inquiète l’ISS, le gouvernement fédéral a confirmé que la Russie a tiré un missile d’essai anti-satellite qui a généré des débris et pourrait menacer le laboratoire spatial et d’autres engins spatiaux en orbite.

« Aujourd’hui, la Fédération de Russie a mené imprudemment un test de destruction de satellite avec un missile à ascension directe contre l’un de ses propres satellites », a déclaré le porte-parole du département d’Etat Ned Price lors d’une conférence de presse.

« Ce test augmentera considérablement le risque pour les astronautes et les cosmonautes à bord de l’ISS, ainsi que pour d’autres activités de vols spatiaux habités », a ajouté Price.

Il a noté que le test anti-satellite a créé plus de 1 500 fragments orbitaux suffisamment grands pour être tracés, en plus de « des centaines de milliers de fragments orbitaux plus petits ».

