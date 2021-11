Parce que la prochaine éclipse lunaire dure environ 3 heures et demie et est la plus longue du siècle

Le matin du vendredi 19 novembre, la plus longue éclipse partielle de lune du siècle se produira, mais depuis l’Italie, seule une courte éclipse de pénombre sera observée.

À 7 h 02 le vendredi 19 novembre, se produira la plus longue éclipse partielle de lune du siècle, d’une durée d’environ 3,5 heures. Le phénomène suggestif se manifestera grâce à des combinaisons astronomiques chanceuses : d’une part le satellite de la Terre sera proche de l’apogée, donc à la distance maximale de notre pinède, d’autre part les positions orbitales des deux objets détermineront que le disque lunaire passera plus de temps au cœur du cône d’ombre projeté par la Terre, qui sera encore prolongé précisément par la distance considérable de la Lune. De l’Italie, malheureusement, nous n’aurons pas l’occasion de profiter de ce splendide spectacle céleste, sinon dans une partie minime et seulement de certaines régions du nord, d’où une insaisissable éclipse de pénombre sera visible pendant quelques minutes, lorsque le La lune est proche de l’horizon et près du coucher du soleil.

La NASA précise que jusqu’en 2100 il n’y aura pas d’autre éclipse lunaire partielle plus longue que celle attendue le 19 novembre 2021, bien que 179 autres éclipses lunaires soient attendues d’ici la fin du siècle. Entre l’entrée du disque lunaire dans le cône crépusculaire et sa sortie complète, l’événement de vendredi durera 6 heures et 2 minutes au total, tandis que le transit dans le cône d’ombre aura une durée record de 3 heures et 28 minutes et 23 secondes. Comme l’indique également l’astrophysicien Gianluca Masi, directeur scientifique du Virtual Telescope Project (VTS) qui retransmettra l’événement en live streaming, celle du 19 novembre sera la plus longue éclipse lunaire du siècle, mais il est indispensable de préciser le terme » partiel ». Le Dr Masi signale que le 9 novembre 2003, « une éclipse totale s’est produite dont la durée globale a dépassé celle de l’éclipse entrante d’environ une minute », c’est pourquoi il est essentiel de préciser le terme partiel pour le nouveau phénomène exceptionnel. En plus d’être la plus longue du siècle dans lequel nous nous trouvons, elle sera d’ailleurs la plus longue depuis plus de mille ans, « plus précisément entre le milieu du XVe et le milieu du XVIIe siècle », indique le scientifique italien. La plus longue éclipse totale de Lune du siècle reste celle de 2018.

Rappelons que les éclipses lunaires ne se produisent qu’à l’occasion de la phase de pleine lune, qui le vendredi 19 sera une spectaculaire « Full Beaver Moon », un nom lié à la tradition des Amérindiens algonquiens. Puisque la phase de lune se produira lorsque le satellite naturel sera à sa distance maximale de la Terre, l’apogée susmentionné, nous nous retrouverons devant une « microluna », ainsi appelée parce que le disque lunaire apparaîtra un peu plus petit et moins brillant que habituel (un œil exercé et expérimenté le remarquera plus facilement). La microluna s’oppose à la « super lune », qui est plutôt celle qui se produit près du périgée, c’est-à-dire à la distance minimale de la Terre. L’orbite lunaire est en fait elliptique, donc lorsque le satellite tourne autour de notre planète, il se trouve à des distances différentes. En moyenne, il est égal à 384 000 kilomètres ; lorsque la Lune est au périgée, la distance est de 362 600 kilomètres, tandis que lorsqu’elle est à son apogée, elle atteint 405 400 kilomètres. L’éclipse lunaire partielle du vendredi 19 novembre se produira donc avec le satellite à environ 400 000 kilomètres de nous.

Ce sera grâce à cette distance considérable, associée aux positions orbitales de la Terre et de la Lune, que le disque lunaire mettra près de trois heures et demie pour entrer et sortir complètement du cône d’ombre de la planète. Pendant les éclipses, la Lune est opposée au Soleil, avec la Terre au milieu. Lors des éclipses de Soleil, c’est plutôt la Lune qui se trouve entre l’étoile et la planète. Bien que celle du 19 sera une éclipse partielle, elle ne sera qu’à un souffle pour être totale ; pendant le maximum de l’éclipse, en fait, le disque lunaire sera obscurci de 97 pour cent. Malheureusement, comme indiqué, depuis l’Italie, nous ne pourrons pas profiter de ce spectacle, qui donnera le meilleur de lui-même aux citoyens d’Amérique du Nord, des îles du Pacifique et aussi à certains de ceux du Japon et de la Russie. En Italie, nous pourrons suivre le phénomène en direct grâce au Virtual Telescope Project.