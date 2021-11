IBM va dévoiler l’ordinateur quantique le plus puissant au monde

IBM dévoilera ce mardi (16) l’ordinateur quantique le plus puissant au monde. Nommée Eagle (Eagle), la machine fonctionne avec 127 bits quantiques, ou qubits, et selon la société a deux fois la puissance du Zuchongzhi, l’ordinateur quantique chinois dévoilé en juillet de cette année.

A l’époque, la machine chinoise, qui compte 56 qubits, était considérée comme la plus puissante au monde dans sa catégorie, résolvant en 70 minutes environ une tâche que les supercalculateurs « classiques » mettraient au moins huit ans à calculer.

« L’Eagle est une étape importante car il a franchi la barrière des 100 qubits. Il a déjà atteint la limite où sa puissance de calcul ne peut plus être simulée avec des processeurs classiques », a déclaré au journal Zaira Nazario, responsable technique de la théorie et des applications de l’informatique quantique de l’entreprise. le pays. Le nombre de bits classiques nécessaires pour correspondre à la puissance de calcul du nouveau processeur dépasse le nombre total d’atomes des plus de 7,5 milliards de personnes vivant aujourd’hui.