La pollution de l’air tue plus de 300 000 personnes par an en Europe

Une autre donnée très pertinente soulignée dans l’étude garantit que si les dernières directives sur la qualité de l’air de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) étaient strictement suivies par les membres de l’Union européenne (UE), le dernier nombre de décès aurait pu être réduit de moitié. .

Dans le rapport 2018, publié en 2019, les décès liés à l’exposition à des particules fines de matière – d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres (ou PM2,5) – étaient estimés à 346.000.

D’après le site Physique, le centre de données sur la pollution de l’air de l’Union européenne a déclaré que la réduction des décès l’année suivante était attribuée, en partie, au climat favorable, mais surtout à une amélioration progressive de la qualité de l’air à travers le continent.

Au début des années 1990, les particules fines, qui pénètrent profondément dans les poumons, ont causé près d’un million de décès prématurés dans les 27 pays membres de l’UE, selon le bilan de l’AEE. Ce nombre a chuté de plus de la moitié, à 450 000 en 2005.

Selon l’enquête la plus récente, les particules fines ont causé 53 800 décès prématurés en Allemagne, 49 900 en Italie, 29 800 en France et 23 300 en Espagne. En proportion du nombre d’habitants, le pays européen qui a enregistré le plus de victimes mortelles était la Pologne, avec 39 300 morts.

Vue d’un paysage urbain couvert d’une épaisse fumée, à Varsovie, en Pologne – un pays où la pollution de l’air a causé le plus de décès en Europe, proportionnellement au nombre d’habitants. Image : Martyn Jandula –

L’AEE enregistre également les décès prématurés liés à deux autres polluants importants, mais dit ne pas les compter dans sa taxe générale pour éviter qu’ils ne doublent. Les décès causés par le dioxyde d’azote – provenant principalement des voitures, des camions et des centrales thermoélectriques – sont tombés à 40 000 entre 2018 et 2019, soit une baisse de 25 %. Les décès liés à l’ozone troposphérique ont chuté de 13 % à 16 000 décès.

Selon l’agence, la pollution de l’air reste la plus grande menace environnementale pour la santé humaine en Europe. Les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont à l’origine de la majorité des décès prématurés attribués à la pollution de l’air, suivis des maladies pulmonaires, y compris le cancer.

Chez les enfants, la pollution de l’air peut nuire au développement des poumons, provoquer des infections respiratoires et aggraver l’asthme.

Même si la situation s’améliore, l’AEE avertit que la plupart des pays de l’UE sont toujours au-dessus des limites de pollution recommandées, qu’il s’agisse de lignes directrices européennes ou d’objectifs plus ambitieux de l’OMS.

La pollution tue 7 millions de personnes par an dans le monde

Selon l’agence de santé des Nations Unies (ONU), la pollution de l’air cause sept millions de décès prématurés chaque année dans le monde – au même niveau que le tabagisme et une mauvaise alimentation.

En septembre, des statistiques alarmantes ont incité l’OMS à resserrer les limites recommandées pour les principaux polluants atmosphériques pour la première fois depuis 2005. », a déclaré le directeur de l’AEE Hans Bruyninck.

Selon la présente étude, l’UE souhaite réduire les décès prématurés dus à la pollution de l’air d’au moins 55 % en 2030 par rapport à 2005. Si la pollution de l’air continue de baisser par rapport au taux actuel, l’AEE estime que l’objectif sera atteint d’ici 2032.

Cependant, une population vieillissante et de plus en plus urbanisée peut rendre cela plus difficile. « Une population plus âgée est plus sensible à la pollution de l’air et un taux d’urbanisation plus élevé signifie généralement que davantage de personnes sont exposées aux concentrations de PM 2,5, qui ont tendance à être plus élevées dans les villes », indique le rapport.

