Quels sont les faisceaux de lumière que l’on voit ces jours-ci dans le ciel entre la Calabre et la Sicile

Le phénomène a également été observé hier après-midi dans divers endroits de la province de Reggio de Calabre.

Le coucher de soleil sur le détroit de Messine vu hier après-midi depuis les côtes calabraises / Instagram

Les journées sont de plus en plus courtes jusqu’au solstice d’hiver mais le spectacle est garanti pour ceux qui ont la chance de pouvoir admirer la magie de la nature. Les habitants de différents endroits du sud de l’Italie en savent quelque chose, en particulier les Calabrais qui vivent sur la côte ouest de la province de Reggio de Calabre, qui ont vu hier après-midi une incroyable série de faisceaux de lumière rayonner dans le ciel qui semblaient provenir de un seul point de l’horizon.

Certains utilisateurs ont partagé des photos extraordinaires sur les réseaux sociaux, laissant sans voix la moitié de l’Italie qui, entre-temps, a malheureusement dû faire face à des pluies et des tempêtes intenses. Le phénomène était clairement visible depuis les villes côtières surplombant la mer Tyrrhénienne, de Palmi au détroit de Messine, et beaucoup se sont demandé quel mystère particulier se cachait entre un faisceau lumineux et un autre.

La combinaison particulière d’ombres et de lumière est en fait un phénomène optique bien connu des météorologues qui appellent ces faisceaux lumineux des rayons crépusculaires, car ils sont fréquemment visibles pendant les heures crépusculaires de la journée, donc au lever et au coucher du soleil, lorsque le contraste entre la lumière et l’obscurité est plus évidente. Bien qu’ils semblent rayonner à partir d’un seul point dans le ciel, ces rayons sont en fait parallèles mais semblent divergents en raison de la perspective. Ils sont observables lorsque la lumière du soleil est dispersée car elle rencontre des « obstacles » sur son chemin, tels que des sommets de montagne ou des nuages ​​qui créent des zones ombragées, et ils apparaissent en orange car leur chemin dans l’atmosphère au lever ou au coucher du soleil est jusqu’à 40 fois plus long que cela. des rayons du soleil de midi.

On les appelle aussi « pataras du soleil », terme qui trouve ses origines dans le monde nautique, puisque les pataras qui supportent le mât d’une voile convergent de manière similaire. En Islande, où le phénomène est souvent visible, on les appelle Solstafir. D’autres noms alternatifs sont « Rays of God », « Rays of Buddha » et « Ropes of Maui », à l’origine « Taura in Maui » de la légende maorie du héros Maui Potiki qui tenait le soleil avec des cordes pour allonger ses jours.