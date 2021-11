La Chine construit un navire pour lancer des fusées en haute mer

La Chine construit un navire spécialisé pour le lancement de fusées en haute mer. Connu pour l’instant sous le nom de « nouveau type de lanceur de fusées », il mesurera 162,5 mètres de long et 40 mètres de large, et est en cours de construction pour être utilisé conjointement avec le nouveau China Eastern Spaceport (China Eastern Spaceport) à Haiyang, dans la province du Shandong.

Le navire sera utilisé pour lancer des fusées à combustible solide, telles que le Long March 11 et le Smart Dragon 3, qui est toujours en cours de développement. Selon un article publié sur un réseau social chinois, il pourrait également être utilisé à l’avenir pour lancer des fusées à carburant liquide.

Lancement d’une fusée Longue Marche 11 depuis la mer Jaune, en Chine, en septembre 2020. Vidéo : Espace

La Chine a déjà lancé deux lancements de fusées Longue Marche 11 à partir de ferries convertis, le plus récent en septembre 2020. Le navire contribuera à répondre à la demande croissante d’accès à l’espace : les quatre centres de lancement chinois l’ont fait cette année, 41 lancements, fixant un nouveau record pour le pays. Les États-Unis occupent la deuxième place, avec 39 sorties.

Les lancements maritimes présentent plusieurs avantages : le placement flexible de la rampe de lancement signifie qu’il est beaucoup plus facile de choisir une trajectoire de vol qui ne passe pas au-dessus d’autres pays, ou une qui garantit que les étapes abandonnées et les éventuels débris tombent dans la mer. Dans les quatre centres de lancement en Chine, des débris tombent au sol et parfois sur des zones peuplées.

Un autre avantage est la possibilité de lancer plus près de l’équateur, où la vitesse de rotation de la Terre donne aux fusées un « boost » supplémentaire, ce qui signifie qu’il faut moins de carburant pour atteindre l’orbite.

Le projet China Eastern Spaceport est dirigé par China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), un important fabricant de fusées et filiale de China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC, China Aerospace Science and Technology Corporation).

L’usine de Hayang aura la capacité d’assembler et de tester des fusées et pourra produire jusqu’à 20 fusées à semi-conducteurs par an. Les plans futurs incluent la production de fusées à carburant liquide, qui sont plus complexes.

