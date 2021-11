SpaceX publie la photo de test de tir statique épique du vaisseau SN20

Une nouvelle photo prise par SpaceX montre le moment du premier test de tir statique de la nouvelle fusée Starship SN20, le premier des prototypes de vaisseau spatial de la société conçu pour entrer en orbite. La répétition a eu lieu vendredi dernier (12) et a duré un peu plus de deux secondes.

La photo publiée par SpaceX montre le premier test de tir statique des six moteurs Raptor sur le prototype de fusée Starship SN20. Le booster Super Heavy du vaisseau spatial est sur la droite. Image : SpaceX

Sur l’image, les six moteurs Raptor du véhicule s’enflamment avec le vaisseau spatial ancré au sol à Starbase, comme s’appelle la base SpaceX de Boca Chica, dans le sud du Texas, tandis qu’une autre fusée, un prototype du booster Super Heavy, apparaît immobile sur la droite .

Alors que d’autres prototypes de Starship ont déjà volé, le SN20 sera le premier capable d’entrer en orbite terrestre. SpaceX a l’intention d’effectuer son premier vol d’essai cette année, sous réserve de l’autorisation des agences de réglementation aux États-Unis.

Le plan de vol est ambitieux, décollant du Texas à Starbase et atterrissant près d’Hawaï, au milieu de l’océan Pacifique. En d’autres termes, en plus de démontrer la capacité orbitale du véhicule, le test servirait également à démontrer la capacité de voyager rapidement entre deux points sur Terre, couvrant une distance en 90 minutes qui, avec un avion commercial, prendrait plus de sept heures – quelque chose qui peut être très attractif pour l’aviation commerciale.

Le premier test de tir statique de SpaceX pour alimenter ensemble les six moteurs du SN20

Il s’agissait du premier test de l’entreprise à faire fonctionner les six moteurs simultanément. Lors des précédents tests SN20, seuls deux moteurs avaient été testés en même temps. Les autres lancements de prototypes suborbitaux de la société n’en avaient que trois.

« Joli tir statique avec les six moteurs ! », a écrit le PDG de SpaceX, Elon Musk, sur Twitter peu de temps après le test.