Un OVNI en forme de beignet est photographié dans le ciel de la Suisse

Un photographe de Zurich, en Suisse, affirme avoir pris des images la nuit du retour de la mission Crew-2 sur Terre (8) de ce qu’il imaginait être la capsule SpaceX Crew Dragon Endeavour arrivant sur notre planète.

Cependant, une observation du vaisseau spatial depuis la Suisse serait impossible. En effet, lorsque la capsule Endeavour est arrivée, un peu après 22h30 EDT (23h30 GMT et 3h30 de Zurich le 9), elle a atterri dans le golfe du Mexique, à l’autre bout du monde (environ 8 000 km) d’où les photos ont été prises.

En publiant votre flagrant dans votre compte twitter, le Suisse a plaisanté au PDG de SpaceX, « Elon Musk, j’espère que c’était la capsule Dragon SpaceX et non une invasion par un OVNI en forme de beignet », a-t-il écrit, en utilisant l’expression anglaise pour « Objet volant non identifié » (OVNI).