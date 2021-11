Après 40 ans, les tests ADN permettent d’identifier la victime d’un tueur en série

Plus de 40 ans plus tard, la police du comté de Cook, dans l’Illinois, aux États-Unis, a identifié le corps d’une victime du tueur en série John Wayne Gacy, surnommé « The Clown Killer » et responsable de la mort d’au moins 33 personnes à Chicago. région, dans les années 70.

La découverte a été faite grâce à un test génétique, dans lequel l’ADN a pu cartographier l’arbre généalogique des échantillons collectés. La victime était Francis Wayne Alexander et a peut-être été tuée entre décembre 1976 et mars 1977, alors qu’il avait 21 ou 22 ans.

L’identification n’a été possible que grâce à l’une des molaires d’Alexandre, qui n’était connue que sous le nom de « Victime de Gacy Number Five ». Le matériel a subi une analyse génétique, qui a permis la comparaison des données ADN. La dent molaire a été trouvée dans une cachette dans la maison du tueur en série et était attachée à 26 autres molaires.