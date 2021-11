Fossil explique comment les oiseaux ont survécu à l’extinction des dinosaures

Il y a environ 66 millions d’années, un gigantesque astéroïde a frappé la Terre de plein fouet, déclenchant une série d’événements catastrophiques, allant des incendies de forêt à un hiver nucléaire prolongé. Éteignez 80% des animaux de la Terre, y compris la plupart des dinosaures.

Cependant, certains dinosaures, mystérieusement, ont réussi à survivre. Aujourd’hui, ils sont appelés oiseaux. Cependant, une question taraude les scientifiques : comment et pourquoi certaines souches d’oiseaux ont-elles survécu alors que d’autres non ?

Une nouvelle étude du crâne d’un oiseau ancien mais très bien conservé pourrait avoir un moyen de répondre à ces questions. Selon les chercheurs, ce qui a pu causer la survie de certains oiseaux, c’est le fait d’avoir des cerveaux antérieurs plus gros.

Oiseaux à grosse tête ?

Le cerveau antérieur est la région frontale du cerveau, mais on ne sait toujours pas exactement comment cela a aidé les oiseaux à survivre. Cette région du cerveau est responsable d’un certain nombre de processus, dont la plasticité comportementale.

L’intuition des chercheurs est que les oiseaux avec un cerveau antérieur plus gros étaient capables de modifier plus facilement leur comportement. Cela leur a permis de mieux s’adapter aux changements rapides qui se sont produits dans l’environnement dans lequel ils vivaient.

Des études de ce genre sont délicates à faire, car les os d’oiseaux sont assez délicats et se fossilisent rarement bien ou en trois dimensions. Cela rend difficilement possible pour les scientifiques d’étudier en détail l’intérieur des crânes d’oiseaux plus âgés.

un fossile inattendu