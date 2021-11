Le satellite chinois Tianwen 1 change d’orbite pour commencer l’étude de Mars

Le satellite chinois Tianwen 1, arrivé sur Mars en février de cette année avec le rover Zhurong, a ajusté son orbite pour commencer sa mission d’étude de la planète rouge. Jusqu’à présent, il ne servait que de relais, recevant des signaux et des données des Zhurong et les envoyant vers des stations sur Terre.

À l’origine, Tianwen 1 était dans une position qui le faisait orbiter autour de Mars trois fois par jour martien, ce qui dure 24 heures, 39 minutes et 24 secondes. Chaque orbite elliptique a duré 8 heures et 12 minutes, le vaisseau spatial atteignant une altitude de 400 km de la surface au point le plus proche et de 12 000 km au plus éloigné.

Photo de Mars soumise par Tianwen-1. Crédits : Divulgation/CNSA

Selon l’Académie chinoise de technologie des vols spatiaux de Shanghai, pour modifier son orbite, Tianwen 1 a déclenché ses moteurs pendant 260 secondes lundi 8 novembre, augmentant sa vitesse de 78 mètres par seconde. Après le changement, le satellite effectue désormais une orbite toutes les 7 heures et 5 minutes, à une distance comprise entre 265 km (au point le plus proche) et 10 700 km (au plus éloigné) de la surface.

Tianwen 1 transporte sept charges utiles scientifiques, y compris des caméras à moyenne et haute résolution pour cartographier de vastes zones de Mars et renvoyer des images plus nettes et plus focalisées de la surface de la planète. Pendant ce temps, le Mars Orbiter Subsurface Investigation Radar (MOSIR), un radar de sondage, explorera la glace d’eau sous la surface. Les cibles particulièrement intéressantes comprennent les cratères d’impact, les volcans et les canyons.

À bord se trouvent également un spectromètre minéralogique pour détailler la composition de surface, des analyseurs de particules pour les études atmosphériques et un magnétomètre. L’orbite de Tianwen 1 passe au-dessus des pôles de Mars, ce qui signifie qu’au fil du temps, il pourra balayer toute la surface de la planète.

Le vaisseau spatial est conçu pour une durée de vie terrestre de deux ans. Mais tout comme l’hélicoptère Ingenuity de la NASA ou le rover Curiosity, votre mission peut être prolongée. « À la fin de l’année prochaine, lorsque la vie du satellite arrivera à son terme, nous concevrons de nouvelles missions en fonction de ses conditions spécifiques. Ensuite, nous abaisserons son orbite pour observer Mars de plus près et obtiendrons plus de données », a déclaré Zhu Xinbo, concepteur en chef adjoint de Tianwen 1, à la chaîne de télévision d’État chinoise CCTV.

Les données de Tianwen 1 seront également utilisées pour informer et planifier les futures missions vers Mars, y compris une ambitieuse tentative chinoise de restituer un échantillon de sol martien, qui pourrait être lancée en 2028.

