Snoopy va sur la lune dans la première quête Artemis

Le petit chien le plus intrépide de la bande dessinée se prépare pour une autre aventure. La NASA a annoncé que Snoopy, créé par le caricaturiste américain Charles M. Schulz, sera utilisé comme « indicateur de gravité zéro » dans la capsule Orion d’Artemis I, la première mission du programme Artemis, qui vise à ramener des humains sur la Lune en 2025.

Snoopy portera une version miniature de la « combinaison citrouille » appelée Orion Crew Survival System (OCSS), une combinaison pressurisée conçue pour protéger les astronautes à l’intérieur de la capsule. Et c’est un costume authentique, fabriqué à partir des mêmes matériaux qui seront utilisés par les astronautes dans les futures missions habitées.

Au cours du vol de trois semaines, Snoopy quittera la Terre au sommet de la première fusée du système de lancement spatial (SLS) et voyagera avec la capsule Orion plus loin dans l’espace qu’aucun vaisseau spatial habité n’a jamais volé auparavant.

Snoopy portera une authentique combinaison de vol, fabriquée à partir des mêmes matériaux qui seront utilisés par les astronautes. Image : Peanuts, Inc.

En tant qu’indicateur d’apesanteur, le mannequin flottera au-dessus de « l’équipage » de la mission: deux torses « fantômes » qui recueilleront des données sur les radiations et les conditions physiques à bord de la capsule, et un mannequin instrumenté nommé « Commander Moonikin Campos », nommé en l’honneur à Arturo Campos, responsable des sous-systèmes électriques du module lunaire Apollo 13, qui a joué un rôle crucial dans le retour en toute sécurité de l’équipage sur Terre après une explosion sur le vaisseau spatial en route vers la Lune.

Snoopy sera accompagné de quatre figurines LEGO, qui seront emballées avec d’autres souvenirs choisis par la NASA dans le kit de vol officiel Artemis I, y compris une plume utilisée dans le studio de Schulz, enveloppée dans une bande dessinée sur le thème de l’espace.

Les poupées Snoopy sont déjà allées dans l’espace. En octobre 2019, une peluche de 8 pouces de haut a été transportée à la Station spatiale internationale dans le vaisseau spatial cargo Cygnus de Northrop Grumman.

Deux mois plus tard, un animal en peluche de 19 cm portant une combinaison spatiale en similicuir blanc avec une écharpe rouge et une casquette de communication marron (ou comme l’appelle la NASA, une « casquette Snoopy ») sous un casque en plastique transparent a servi d’indicateur de gravité à bord de l’OFT -1, le premier vol d’essai sans pilote du vaisseau spatial Starliner de Boeing.

Snoopy a également joué dans une série animée intitulée Snoopy in Space sur Apple TV +, qui a récemment été renouvelée pour une deuxième saison. L’astronaute Snoopy d’Artemis I est considéré comme unique en raison de la nature authentique de la combinaison de vol et représente le dernier effort de Peanuts Inc. et de la NASA pour impliquer et éduquer les familles sur l’exploration spatiale.

« Mon père a estimé que son association avec la NASA via Peanuts était l’un des deux aspects les plus importants de sa vie – l’autre était son service pendant la Seconde Guerre mondiale! » a déclaré Craig Schulz, le fils du dessinateur. « Je suis absolument ravi que Peanuts joue un rôle continu dans l’exploration de la NASA au 21e siècle avec la participation de Snoopy à la mission Artemis I. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos YouTube ? Abonnez-vous à notre chaîne !