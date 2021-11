Le réchauffement climatique provoque des changements physiques chez les oiseaux d’Amazonie

Les oiseaux de la région amazonienne réagissent au réchauffement climatique en adaptant leur taille et d’autres propriétés corporelles pour faire face à la hausse des températures, selon une nouvelle étude publiée par la Louisiana State University (LSU) dans le journal Avancées scientifiques.

O papier analysé les données recueillies au cours des 40 dernières années, indiquant que non seulement certaines espèces d’oiseaux dans des régions éloignées de ce qui était autrefois considéré comme « les poumons du monde », mais que les changements physiques dans les espèces restantes se sont produits parallèlement à l’avancée de la mondialisation échauffement.

Le chercheur Vitek Jirinec, qui a identifié des changements dans le corps des oiseaux en Amazonie en réponse au réchauffement climatique (Image : VITEK JIRINEC/LSU/Reproduction)

« Même au cœur de la forêt amazonienne, nous constatons déjà les effets mondialisés du changement climatique d’origine humaine, y compris nous », a déclaré Vitek Jirinec, doctorant à LSU et écologiste adjoint à LSU. Centre de recherche en écologie intégrale, lié à l’établissement d’enseignement.

Selon Jirinec, les changements les plus évidents concernent les troncs et les ailes des animaux : certains oiseaux ont diminué de taille tout en augmentant l’envergure de leurs membres volants. La prémisse, apparemment, est que la masse réduite des animaux et les ailes plus grandes, lorsqu’elles sont ouvertes, facilitent le refroidissement de la température interne des animaux.

L’expert indique que de tels changements peuvent provenir de changements dans les habitudes alimentaires des oiseaux, qui ont vu certains de leurs aliments préférés disparaître en raison de l’augmentation de la température de la Terre.

« Ces oiseaux ne varient pas beaucoup en taille. Ils sont relativement équilibrés, donc quand une population entière perd quelques grammes de poids, c’est important », a déclaré le co-auteur Philip Stouffer, qui est également professeur de ressources naturelles renouvelables à LSU. « Sans aucun doute, cela se produit partout – et pas seulement avec les oiseaux. Si vous regardez par la fenêtre maintenant et considérez ce que vous voyez, les conditions pour cela ne sont pas les mêmes qu’il y a 40 ans, et il est fort probable que les plantes et les animaux réagissent à ces changements. Nous avons cette perception que ce que nous voyons est figé dans le temps, mais si ces oiseaux défient cela, alors cette notion peut ne pas être vraie. »

Les deux scientifiques ont analysé 77 espèces allant des régions les plus denses, les plus froides et les plus basses de la forêt amazonienne aux zones les plus centralisées et de haute altitude. Ils ont découvert que les oiseaux qui volent plus haut ont tendance à être plus exposés à la chaleur et à un air plus sec, ce qui s’est traduit par des changements corporels plus visibles.

Concrètement, pensez à un avion avec un corps lourd et des ailes courtes – il nécessite certainement beaucoup d’énergie pour se soulever et rester en vol (c’est-à-dire plus de carburant utilisé, plus de gaz moteur, etc.). Dans le même temps, un planeur avec de longues ailes et une cabine réduite peut s’envoler avec beaucoup moins d’énergie.

Dans le cas des oiseaux, si l’un d’eux a des ailes plus grandes, il doit les battre plus rapidement pour continuer à voler. Ceci, à son tour, se traduit par une plus grande dépense d’énergie et une plus grande production de chaleur. Le réchauffement climatique entre dans l’équation en forçant cette modification corporelle afin que les marches restent fraîches dans la température plus chaude.

Le problème : le Brésil, où la forêt amazonienne est plus abondante, a augmenté ses émissions moyennes de dioxyde de carbone, l’un des gaz qui contribuent à l’effet de serre et donc au réchauffement climatique. En d’autres termes, la situation va empirer avant de s’améliorer – et les scientifiques disent qu’il n’y a aucun moyen de savoir si les oiseaux seront capables de continuer à s’adapter, arguant que la nature ne peut aller plus loin et que des études supplémentaires sont nécessaires.

« Il se peut que des chercheurs d’autres pays disposent de données pertinentes des années 1970 et 1980 qui peuvent être comparées aux informations modernes, car le protocole analytique que nous utilisons est très standardisé », a déclaré Stouffer. « Donc, si vous mesurez l’envergure et la masse des ailes, de nouvelles bases de données apparaîtront peut-être et nous pourrons avoir une meilleure idée de la variation spatiale et de son évolution dans différents systèmes. »

