Capter l’énergie solaire directement depuis l’espace pourrait être sur le point de devenir une réalité

Ces dernières années, les scientifiques du monde entier ont réalisé de nombreux progrès qui augmentent la probabilité que l’énergie solaire spatiale (SSP) soit réalisée au cours de la prochaine décennie. Capter l’énergie du Soleil directement depuis l’espace pourrait enfin cesser d’être de la science-fiction.

Le projet SSPIDR (Space Solar Power Incremental and Demonstrations Research) vise à transporter l’énergie de l’espace vers la Terre. Image : Laboratoire de recherche de l’armée de l’air (AFRL)

Selon Leonard David, journaliste spatial depuis plus de cinq décennies, cette alternative énergétique gagne désormais de nouveaux regards à travers le monde. « Des technologues aux États-Unis et en Chine, des experts au Japon et des chercheurs de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’Agence spatiale britannique (UKSA) travaillent tous pour faire de la production d’énergie solaire depuis l’espace une réalité », a écrit David dans un article sur le site de l’Espace.

L’idée d’un satellite spatial à énergie solaire a émergé à la fin des années 1960

La notion de satellite à énergie solaire a été détaillée et brevetée par le pionnier américain de l’espace Peter Glaser. Il a conçu un moyen de collecter l’énergie de la lumière du soleil et de rayonner cette force énergétique dans les micro-ondes pour être captée par des antennes de réception sur Terre. Ces micro-ondes pourraient ensuite être converties en énergie électrique et fournies aux réseaux d’alimentation.

Puis, au milieu des années 1970, des expériences de transmission de puissance micro-ondes de plusieurs dizaines de kilowatts ont été menées avec succès au Goldstone Deep Space Communications Complex en Californie, une installation du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

Faire sortir le projet du papier dépend de… de l’argent

Bien qu’il s’agisse d’une idée ancienne, prometteuse et avec plusieurs chercheurs engagés dans sa mise en œuvre, le projet fait face à un problème classique. L’argent, bien sûr. Selon John Mankins, président d’Artemis Innovation Solutions Management de la NASA, « Deux des plus gros obstacles à la réalisation du SSP ont toujours été le coût de lancement et le coût du matériel ».

« Ajoutez le taux de vol et tout d’un coup, vous allez voir les chiffres toujours parlants sur les satellites à énergie solaire », a déclaré Mankins.

Il souligne cependant à quel point les activités spatiales évoluent pour tenter de rendre la production et la maintenance des satellites moins chères, mettant en évidence la mégaconstellation Starlink de SpaceX. L’entreprise produit 30 tonnes de satellites par mois et s’apprête à en fabriquer et à en lancer 40 000 d’ici cinq ans.