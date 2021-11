Lucy Probe: Space Gaze ce vendredi (12) parle de la mission de la NASA qui recherche les fossiles primordiaux du système solaire

L’un des projets de recherche les plus ambitieux de la NASA sera le thème du programme Regard spatial ce vendredi (12), à 21h (heure de Brasilia). Le vaisseau spatial Lucy est en route pour rencontrer les soi-disant astéroïdes troyens de Jupiter.

La sonde Lucy a une mission ambitieuse : rechercher les origines de notre système solaire. Le vaisseau spatial se dirige vers une région de l’espace à 6,4 milliards de kilomètres de la Terre, où il devrait rencontrer les astéroïdes troyens de Jupiter. Ces roches qui flottent dans l’espace sont considérées comme les « fossiles » des planètes qui entourent notre Soleil. Lucy doit passer au moins 12 ans à envoyer des données aux scientifiques, grâce aux capteurs et caméras installés.

Il y a un problème à régler, avec l’un des panneaux solaires, qui n’est pas complètement déployé, mais pour l’instant le défaut ne semble pas compromettre la mission…

