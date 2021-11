Cette semaine a été un enchantement pour le ciel américain. En plus du double spectacle de lumière qui a pu être observé dans l’est du pays la nuit du lancement de la mission spatiale Crew-3, mercredi (10), lorsqu’une boule de feu a été aperçue peu après le décollage de la fusée Falcon 9 , un autre météore a été aperçu la veille par des habitants de l’Alabama et de la Géorgie.

Et le plus impressionnant de cet événement était la longue distance parcourue par la sphère lumineuse : près de 300 km – quelque chose d’extrêmement rare, selon la NASA. De plus, son angle d’entrée était de 5 degrés par rapport à l’horizontale, ce qui est très peu profond.