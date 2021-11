Une météorite qui a failli frapper une femme âgée est un objet d’étude au Canada

En octobre, le Aspect numérique il a raconté l’histoire de la météorite qui a failli frapper la tête de Ruth Hamilton, une femme âgée vivant au Canada, la manquant de quelques millimètres. Cette même météorite est maintenant entre les mains d’experts des universités de l’Ontario et de l’Alberta, afin qu’ils puissent découvrir l’origine de la roche spatiale.

Selon les informations de Space.com, les deux institutions demandent aux citoyens de leur envoyer d’éventuelles captures vidéo du passage de la météorite ou, mieux encore, de leur remettre des fragments qu’ils auraient pu détecter.

La météorite canadienne est un type de « chondrite », le nom donné aux roches spatiales à forte concentration de carbone (Image : PHOTOOBJECT/)

« Vous pouvez garder un œil sur les pierres sombres à l’extérieur, qui semblent être plus lourdes qu’une pierre ordinaire et légèrement attirées par les aimants », a déclaré Peter Brown, de l’Université de l’Ontario au site, en tant que guide s’il y a un citoyen. décide de chercher des fragments. « Vous pouvez utiliser notre carte et au fur et à mesure que vous vous dirigez vers le nord et l’est, les objets à rechercher deviendront de plus en plus petits… alors gardez cela à l’esprit également », a-t-il déclaré.

Selon l’expert, les gens font généralement l’erreur de chercher les plus grosses pierres qu’ils peuvent trouver, mais cela apporte rarement des résultats positifs. Normalement, la trajectoire d’une météorite implique la présence de petites roches – la plus grosse se trouve généralement au point d’impact (et celle-ci, avouons-le, elles l’ont déjà). Dans ce chemin, l’objet spatial se désagrège au contact de l’atmosphère terrestre.

L’objectif de cette « chasse au trésor de l’espace » est d’étudier la composition de la matière, de la comparer avec des bases de données présentes dans divers systèmes astronomiques sur Terre et, avec un peu de chance, de déterminer d’où vient la météorite qui a failli priver le Canada d’une douce vieille femme. .

L’Université de l’Ontario dit qu’elle a déjà « quelques » vidéos prises par des astronomes amateurs et des observateurs plus indépendants, mais elle n’a pas encore obtenu leur permission de les diffuser aux médias.