Planète Terre : les premiers continents sont apparus des millions d’années plus tôt qu’on ne le pensait

« Cependant, bien que les géologues savaient qu’au moins une partie des cratons étaient exposés à ce moment-là, l’heure exacte et l’étendue de leur émergence restaient un sujet de débat », a expliqué Bindeman à Live Science.

Maintenant, les auteurs de la nouvelle recherche suggèrent que des cratons entiers, et pas seulement de petits morceaux, ont émergé des océans il y a 3,3 milliards d’années, bien que la planète ne disposait pas de la « plaque tectonique de style moderne » nécessaire pour propulser ces morceaux de croûte flottants.

« Des poches d’anciennes roches sédimentaires avaient déjà été trouvées dans le craton, et notre équipe a voulu déterminer leurs âges exacts et la nature de leur formation », a déclaré le premier auteur de l’étude, Priyadarshi Chowdhury, chercheur postdoctoral à Escola da Terra, Atmosphere and Environnement à l’Université Monash.

Pour cela, ils se sont rendus au Singhbhum Craton, qui se trouve dans l’est de l’Inde. « Lorsque nous avons rassemblé toutes les poches sédimentaires, nous avons constaté qu’elles se formaient toutes simultanément, dans des environnements fluviaux ou de plage », a déclaré Chowdhury. Cela signifierait qu’une grande partie du craton était exposée à l’air et à l’eau courante en même temps.

Roches sédimentaires du craton de Singhbhum, Inde. Image : Priyadarshi Chowdhury

Jusqu’à ce qu’ils datent les roches, l’équipe les a examinés à la recherche de minuscules cristaux appelés zircons, qui contiennent l’élément radioactif uranium. Après avoir collecté les zircons, ils ont découpé les cristaux au laser pour révéler leur composition chimique, en utilisant une technique appelée spectrométrie de masse.

L’uranium se désintègre en plomb à un taux fixe, donc en examinant le rapport uranium/plomb dans chaque échantillon, l’équipe a pu déterminer l’âge des roches ; à partir de là, ils ont estimé que l’ensemble du craton était exposé il y a environ 3,2 à 3,3 milliards d’années.

Mais quelles forces auraient d’abord poussé le craton de Singhbhum hors de l’eau ? Pour le savoir, les auteurs ont collecté des échantillons de roches ignées des cratons, c’est-à-dire des roches formées par cristallisation de magma chaud. « Ces roches ignées se trouvent juste en dessous des roches sédimentaires du craton, formant une sorte de socle », a déclaré Chowdhury.

Il explique que la composition chimique de ces roches ignées code des informations sur la pression et la température auxquelles elles se sont formées pour la première fois. En tenant compte de ces compositions chimiques, l’équipe a construit un modèle pour recréer les conditions qui ont formé les roches et les a ensuite forcées à traverser la surface de l’océan.

Selon le modèle suggéré dans l’étude de Chowdhury, il y a environ 3,5 à 3,2 milliards d’années, des panaches chauds de magma sous la croûte ont provoqué l’épaississement et l’enrichissement de certaines parties du craton de matériaux légers et flottants, comme la Sicile et le quartz.

« Ce processus a rendu le craton physiquement épais et chimiquement léger par rapport à la roche plus dense qui l’entoure, et a ainsi propulsé la masse terrestre hors de l’eau », a révélé Chowdhury.

D’autres cratons contiennent des roches sédimentaires d’âge similaire au craton indien Singhbhum, comme le craton de Kaapvaal en Afrique du Sud et le craton de Pilbara en Australie. Sur la base de la nouvelle étude, il est possible que ces cratons soient également apparus, dans leur intégralité, il y a plus de 3 milliards d’années.

Cependant, si cette émergence indiscriminée des continents est possible, des questions importantes subsistent concernant cette période de l’histoire de la Terre. Combien de terres exactement ont été exposées à un moment donné et combien de temps ces masses terrestres sont-elles restées au-dessus de l’eau ? Les réponses aux deux questions restent un mystère, selon Chowdhury.

Les roches subductées pourraient détenir la clé des premières formes de vie du monde

« Beaucoup de roches qui auraient pu se former sont maintenant subductées, ce qui signifie qu’elles ont glissé sous un morceau de croûte voisin et ont été poussées dans le manteau en dessous », a déclaré Bindeman. « En général, la croûte continentale est moins sujette à la subduction que la croûte trouvée sous l’océan, mais elle peut toujours être déformée et endommagée par diverses forces agissant à l’intérieur et en dessous. Plus vous remontez dans le temps dans les archives géologiques, moins vous trouverez de roches. »

Selon Crowdhury, même si certains cratons avaient plongé dans la mer peu après leur première apparition au-dessus de l’eau, ils auraient déclenché des changements importants dans le monde de surface.

Par exemple, la première apparition de terre sur la planète aurait déclenché des processus tels que l’altération et l’érosion, et ceux-ci, à leur tour, auraient transporté des éléments comme le phosphore dans l’océan, fournissant des ingrédients clés pour les premières formes de vie du monde.

« Des organismes connus sous le nom de cyanobactéries, ou algues bleu-vert, finiraient par peupler les océans et, grâce à la photosynthèse, introduiraient de l’oxygène dans l’atmosphère », a déclaré le responsable de l’étude.

« Avant que l’oxygène ne devienne le composant principal de l’atmosphère terrestre, il y a environ 2,45 milliards d’années, il existe des preuves que des bouffées dites élémentaires apparaissent ici et là », a déclaré Chowdhury. « Ces odeurs pourraient être liées à la première apparition de cratons, dans lesquels de petites cultures de cyanobactéries peuvent être apparues près des masses continentales et des niveaux d’oxygène accrus à l’échelle locale », théorise-t-il.

Quant à savoir quand et comment les cratons ont pleinement émergé, « le débat risque de se poursuivre », estime Bindeman. « En théorie, découvrir de nouveaux cratons aiderait à résoudre le problème une fois pour toutes », a-t-il ajouté.

« Tout le monde étudie encore une poignée d’endroits connus depuis longtemps, mais des affleurements non découverts peuvent être cachés dans des régions inexplorées de l’Antarctique ou de la Russie, et les trouver peut aider à remplir l’image globale de quand et comment les premiers continents de la La Terre a émergé », a déclaré le géologue.

