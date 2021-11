Un petit trou noir découvert à l’extérieur de la Voie lactée pourrait être « le premier d’une longue série »

Un trou noir d’environ 11 fois la masse du Soleil a été découvert en dehors de la Voie lactée par des astronomes d’universités d’Angleterre et d’Allemagne, ce qui, selon les experts, n’est que la première d’une série possible de découvertes du genre au cours des prochaines années.

En effet, l’objet, situé en dehors de la Voie lactée, pratiquement à côté du Nuage de Magellan, le petit trou noir est inséré dans une galaxie avec « seulement » 100 millions d’années de vie. En termes cosmiques, c’est une galaxie absurdement jeune, « pratiquement un enfant », selon les experts. C’est la première fois qu’un trou noir de cette taille est identifié en un point aussi nouveau de l’espace.

Lire aussi

Illustration artistique de l’observatoire européen sur le nouveau trou noir, identifié en dehors de la Voie lactée et avec environ 11 fois la masse solaire (Image : ESO/Autorisation)

À l’aide du « Very Large Telescope » (« VLT », mais notre nom est beaucoup plus attirant, avouons-le) situé dans les montagnes du nord du Chili, les astronomes ont braqué leurs lentilles sur l’amas d’étoiles NGC 1850, situé à un peu plus de 160 000 années-lumière. Depuis la terre.

C’est dans cette région qu’ils ont trouvé une petite étoile – cinq fois plus grosse que le Soleil – et qu’ils y ont vu de petites variations de luminosité et de mouvement. Les deux sont des signes qu’un trou noir était à proximité. Les résultats et les données seront publiés dans le prochain numéro de la revue scientifique Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

La recherche de trous noirs est une activité plutôt insaisissable – littéralement un long shot. C’est parce qu’ils avalent toutes sortes de particules lumineuses, il nous est impossible de regarder directement l’une d’entre elles.

Cependant, l’action d’un trou noir – comme cela se produit avec l’énergie noire et la matière noire – laisse des traces : dans l’exemple ci-dessus, l’influence provoquée par la simple présence du trou noir dans les corps célestes proches de lui.

« Dans le passé, les astronomes ont identifié de petits trous noirs dans d’autres galaxies, soit en détectant la lueur des rayons X émis lorsqu’ils avalent de la matière, soit par des ondes gravitationnelles générées par la collision entre deux trous noirs », indique le communiqué sur le site officiel. Observatoire de l’Europe du Sud, qui gère le VLT.

Cependant, ce n’était pas le cas ici, car la plupart de ces objets ne « délivrent » pas leur présence de ces manières: « la plupart ne peuvent être vus que dynamiquement », a déclaré Stefan Dreizler, membre de l’équipe d’astronomes basée à l’Université de Göttingen. , en Allemagne. « Quand ils forment un système avec une étoile, les trous noirs affectent les mouvements des étoiles d’une manière très subtile mais très détectable, nous pouvons donc les trouver avec des instruments plus sophistiqués. »

Et le fait que l’amas soit si jeune pourrait être une indication que la même méthode est applicable dans la recherche de plus d’objets – peut-être d’autres trous noirs. «En comparant leurs données à des trous noirs plus anciens, plus grands et plus matures dans d’autres régions, les astronomes peuvent être en mesure de comprendre comment ces objets se développent en se nourrissant d’étoiles ou en fusionnant avec d’autres trous. De plus, la cartographie régionale des trous noirs dans les amas d’étoiles nous aide à améliorer notre compréhension de l’origine des ondes gravitationnelles », indique le communiqué.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !