SpaceX tir statique du Starship SN20

SpaceX a effectué ce vendredi après-midi (12) le premier test de tir statique des six propulseurs Raptor du premier prototype de vaisseau spatial à capacité orbitale, connu sous le nom de SN20. Le test, qui consiste à tirer les propulseurs avec le vaisseau spatial attaché au sol, a duré un peu plus de deux secondes et a été capturé en vidéo par le site Web. NasaEspaceVol.

Le prototype est équipé de trois propulseurs Raptor pour une utilisation dans l’atmosphère, et trois conçus pour une utilisation dans le vide de l’espace, connus sous le nom de « RVac ». Via Twitter, Elon Musk, PDG de SpaceX, a commenté « Beau tir statique avec les six propulseurs! »

FEU STATIQUE et wow ! Le vaisseau 20 démarre, avec une poussée cette fois, pour un test multimoteur à SpaceX Starbase. (Le navire 20 a trois Raptors au niveau de la mer et trois RVacs. Espérons que, @Elon Musk va tweeter des informations !)https://t.co/zCIrgzb0oI pic.twitter.com/h7IGZI0Y8g – Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) 12 novembre 2021

Le test était déjà attendu. Récemment, la base de SpaceX à Boca Chica, au Texas, surnommée la Starbase, a commencé à recevoir de grandes quantités de carburant pour alimenter les réservoirs qui seront utilisés pour alimenter le vaisseau spatial lors des tests. Les propulseurs de Starship sont alimentés par une forme de kérosène connue sous le nom de RP-1 et d’oxygène liquide connu sous le nom de « Kerolox ».

Alors que d’autres prototypes de Starship ont déjà volé, le SN20 sera le premier capable d’entrer en orbite terrestre. SpaceX a l’intention d’effectuer son premier vol d’essai plus tard cette année, en fonction de l’autorisation des agences de réglementation aux États-Unis.

Le plan de vol est ambitieux, avec un décollage de Starbase, au Texas, et un atterrissage près d’Hawaï, au milieu de l’océan Pacifique. En d’autres termes, en plus de démontrer la capacité orbitale elle-même, le test servirait également à démontrer la capacité de voyager rapidement entre deux points sur Terre, couvrant une distance en 90 minutes qui, avec un avion commercial, prendrait plus de sept heures. . Quelque chose qui peut être très attrayant pour l’aviation commerciale.

