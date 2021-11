Une nouvelle combinaison et un nouveau bras robotique ont été testés lors de la sortie dans l’espace de Shenzhou 13

En plus de présenter la première femme à participer à l’événement dans l’histoire chinoise, la sortie dans l’espace de la mission Shenzhou 13 – la première des trois prévues – a également servi de test pour une nouvelle combinaison d’astronaute et d’installation et d’évaluation d’un bras mécanique dans le module Tianhe de la station spatiale chinoise.

L’idée était de mettre tout cela à l’épreuve pour que, lors de futurs voyages, tous les artefacts aient déjà prouvé leur efficacité et puissent être utilisés sans crainte d’échec – et il semble que les astronautes (ou « taikonautes ») aient tout approuvé avec les honneurs.

De nouvelles combinaisons spatiales ont été testées par des taïkonautes de la mission Shenzhou 13 lors d’une sortie dans l’espace (Image : CNSA/Publishing)

En commençant par le bras robotique – l’objectif principal de la marche, soit dit en passant – c’est une structure allongée d’environ 10 mètres (m) de longueur. La marche a vu l’installation d’un connecteur à deux points qui le fixera solidement au module Tianhe, mais l’idée est qu’il sera utilisé en conjonction avec un deuxième bras, de plus petite taille et sera toujours envoyé dans l’espace avec le deuxième module de la station, le goien.

Ensemble, les bras seront capables de manipuler des objets massifs dans l’espace, selon l’ingénieur spatial Gao Sheng, qui en a parlé aux médias d’État chinois Xinhua. Cependant, il n’a pas donné de chiffres précis, tels que la capacité portante ou s’il existe une restriction sur la nature des matériaux manipulés.

Les travaux d’installation de l’accoudoir ont été considérables et ont dû être effectués longtemps à l’extérieur de la gare. Pour cela, le commandant Zhai Zhigang et l’auxiliaire Wang Yaping ont utilisé de nouvelles versions du costume. Feitian (intitulé « Feitian-C« ), mis à jour pour une durée de ressource plus longue – environ huit heures sans interruption pendant les activités de marche – et une plus grande adaptabilité aux corps plus petits.

Dans ce cas, Yaping portait la tenue avec des détails rouges, tandis que Zhigang portait la tenue avec des lignes orange. Avec une durée de vie prolongée de plusieurs heures (la version précédente de la combinaison, créée en 2008, ne durait que 20 minutes), les deux ont pu faire le travail sans avoir à retourner à l’intérieur de la station.

« Nous menons continuellement des exercices de simulation pour savoir s’il y a des problèmes qui doivent être résolus en cours de route, car les combinaisons présentent un risque relativement élevé », a déclaré Wu Hao, chercheur adjoint à Centre de recherche et de formation des astronautes chinois, lors d’une interview avec CCTV, un autre média d’Etat chinois.

Il y a encore deux autres randonnées prévues par la mission Shenzhou-13, qui a une durée maximale de six mois. Après, il s’agira d’attendre l’arrivée des deux autres modules : selon le calendrier officiel, Wentian devrait sortir entre mai et juin 2022, tandis que Mengtian devrait sortir de la Terre entre août et septembre de l’année prochaine.

