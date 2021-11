Pourquoi la température en Europe augmente-t-elle plus que sur les autres continents ?

Le réchauffement climatique semble affecter la température de l’Europe plus que d’autres pays, ce qui prouve que, bien qu’il s’agisse d’un problème mondial, le changement climatique ne frappe pas le monde de la même manière.

Conformément aux normes stipulées par l’Accord de Paris sur le climat, les pays signataires ont pour objectif commun de limiter l’augmentation de la température moyenne de la Terre à 1,5 °C. L’estimation la plus prudente dit que la planète devrait être environ 2,4 °C plus chaude qu’à l’époque. par rapport à la période précédant la révolution industrielle.

Lire aussi

Les inondations en Allemagne, en juillet de cette année, sont le résultat direct de l’augmentation de la température en Europe, favorisant l’avancée du réchauffement climatique (Image : M. Volk/)

Le problème : la température de l’Europe est déjà de 2,2 °C plus élevée qu’à l’époque – et c’est précisément le « Vieux Continent » qui a mené l’industrialisation mondiale.

L’information provient de Samantha Burgess, directrice adjointe des services climatologiques pour le programme d’observation de la Terre Copernicus. La spécialiste a fait part de ses conclusions lors d’une séance d’ouverture de l’événement COP26, promu par les Nations unies (ONU) mardi dernier (9).

Selon Burgess, 2020 a été l’année la plus chaude d’Europe, atteignant 1,9 ºC au-dessus de la période moyenne enregistrée entre 1981 et 2010, et 0,4 ºC au-dessus du record précédent.

Cela s’est traduit par des catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes : des inondations en milieu d’année qui ont frappé la partie ouest du continent ont tué 200 personnes rien qu’en Allemagne, la chancelière Angela Merkel qualifiant la situation de « surréaliste ».

« Nous avons anticipé l’arrivée des inondations et averti l’agence de défense nationale de se préparer, mais ce qui a frappé le pays était bien pire que tout ce qu’ils avaient vu », a déclaré Vera Thiemig, chercheuse au Centre commun de recherche au service de la Commission européenne. « Ils s’attendaient à une inondation comme il y a 100 ans, mais ce à quoi ils ont été confrontés ressemblait plus à quelque chose il y a mille ans. »

Thiemig prévient également que la situation actuelle pourrait rendre ces «inondations millénaires» de plus en plus fréquentes – et pas seulement en Allemagne.

Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi la température de l’Europe augmente plus vite que sur d’autres continents, mais ils se hasardent à deviner que la rétraction des couches polaires y est pour quelque chose. les pays les plus froids – Suède, Suisse, Finlande et autres.

La région arctique s’est également réchauffée d’une manière sans précédent, avec une augmentation vertigineuse de la chaleur (presque 3 ºC, bien que la période analysée soit plus longue que celle de l’Europe). Cette augmentation a provoqué le début de la fonte du « pergelisol », un type de terrain censé être gelé en permanence, ce qui a entraîné une plus grande fréquence d’événements étrangers aux régions polaires – tels que les incendies de forêt.

Burgess estime que tout n’est pas perdu pour autant, mais tout dépend des actions majeures qui doivent être prises à court terme : « d’ici 2030, nous verrons de plus en plus d’événements extrêmes, avec des étés plus chauds, des hivers moins froids et de plus en plus tempêtes violentes », a-t-elle commenté pendant la représentation. « Cependant, les années entre 2050 et 2100 dépendront beaucoup du scénario auquel nous nous dirigeons en termes d’extrêmes du climat. »

En d’autres termes, les actions proposées dans l’Accord de Paris, ainsi que les éventuelles conclusions tirées lors de l’événement COP26, doivent être mises en œuvre rapidement et de manière décisive, sans beaucoup de place pour le débat. Et la « mise en œuvre », malheureusement, est quelque chose que l’ONU elle-même reconnaît comme problématique.

« Si nous ne faisons rien, rien qu’en Europe, 15 millions de personnes seront exposées aux incendies de forêt pour non. En dehors de cela, également chaque année, 90 000 personnes mourront des vagues de chaleur, deux millions de personnes seront touchées par les inondations côtières et les périodes de sécheresse s’étendront à la même vitesse que la toundra disparaîtra », a déclaré Thiemig.

Jusqu’à présent, plus de 100 pays – dont le Brésil – se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 30 %, un facteur extrêmement influent dans le réchauffement climatique – en particulier le méthane, qui est jusqu’à 80 fois plus problématique que le dioxyde de carbone (CO2). . De plus, 140 États souverains se sont engagés à atteindre la neutralité carbone (lorsque les émissions de CO2 sont si faibles que les mesures de reboisement les compensent largement) d’ici 2050.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !