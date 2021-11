Comment l’ADN d’un arbre a conduit un homme en prison

Pour la première fois dans l’histoire, l’ADN d’un arbre a été utilisé comme élément clé de la condamnation d’un homme impliqué dans une opération d’exploitation forestière illégale. L’affaire s’est produite aux États-Unis et a pris de l’ampleur après une publication du Washington Post, ce jeudi (11).

Justin Andrew Wilke, 39 ans, et deux hommes de main ont commis le crime dans la région d’Elk Lake de la forêt nationale olympique en 2018. Selon le procureur du district de Washington Western, le groupe a enlevé des érables très prisés – utilisés pour produire des instruments de musique comme des violons. et des guitares – et a utilisé de fausses licences pour vendre le bois.