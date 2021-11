La nouvelle antenne de Starlink est moins chère et prend moins de place, selon SpaceX

SpaceX a dévoilé aujourd’hui (12) une nouvelle version de l’antenne de Starlink, la plate-forme Internet par satellite proposée par la société, qui a récemment quitté son statut « bêta » pour devenir un produit officiellement commercialisé dans 12 pays. Non, le Brésil n’est pas sur cette liste – du moins pour le moment.

La nouvelle antenne a une conception rectangulaire et est plus petite en proportions et en poids. Selon SpaceX, c’est l’un de ses avantages : il prend moins de place et, comme il utilise moins de matériaux dans sa construction, il est moins cher à assembler – cela n’implique cependant pas que le service Internet de l’entreprise sera moins cher, sous réserve à ce qui a été gardé sous silence dans la divulgation.

Nouvelle conception d’antenne de Starlink : la version rectangulaire est plus petite et plus légère, avec plus d’options d’installation et de mise à la terre (Image : SpaceX/Publishing)

Par rapport à son prédécesseur, la nouvelle antenne de Starlink semble présenter certains avantages : bien qu’elle ne possède pas de connecteur Ethernet (au cas où l’utilisateur souhaite connecter des appareils via un câble), elle semble être compatible avec plusieurs types de tiges à monter. , de selon le guide d’installation. La génération précédente ne prenait en charge qu’un seul type.

Cela inclut un mode d’antenne « mise à la terre », où la tige est installée directement dans le sol après une excavation peu profonde.

Il convient de rappeler que ce n’est pas l’antenne que Starlink peut recevoir pour être attachée aux bateaux et aux avions, comme SpaceX a souligné son désir de créer en août de cette année.