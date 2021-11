La quatrième vague en Allemagne prouve qu’il s’agit de la pandémie des non vaccinés

La recrudescence des infections, marquée par une flambée des hospitalisations, est affectée par de profondes poches de résistance aux vaccins qui soutiennent la vague qui pèse sur les hôpitaux à travers le pays.

La quatrième vague de Covid-19 est la pandémie des non vaccinés. En témoigne l’augmentation des cas qui se produisent en Allemagne, où il y a plus de 50 000 nouvelles infections par jour, le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie, avec des pics inquiétants dans les Länder avec les taux de vaccination les plus bas. Au CHU de Giessen, l’un des établissements médicaux les plus importants d’Europe pour les maladies pulmonaires, les lits sont complets : le nombre de patients Covid-19 a triplé ces dernières semaines, près de la moitié sont sous ventilation pulmonaire et tous ne sont pas vaccinés.

« A chaque patient je demande : pourquoi ne vous êtes-vous pas fait vacciner ?», précise le Dr Susanne Herold, chef du service des maladies infectieuses, qui a fait le point sur la situation à New York Times. « Ce sont des gens qui se méfient des vaccins, qui se méfient de l’État et sont souvent difficiles à atteindre avec des campagnes d’information publiques« . Ces personnes sont le principal moteur de la quatrième vague de Covid en Allemagne, dans une combinaison de facteurs qui alimentent la résurgence des infections, notamment la baisse des températures, un lancement lent des rappels et un pic encore plus prononcé des infections dans les pays voisins de l’Est. Des nations européennes, comme la République tchèque.Selon le quotidien new-yorkais, le fait que l’Allemagne se trouve actuellement dans une sorte de vide politique pendant la transition entre le gouvernement Merkel et le nouveau Scholz n’a pas aidé.

Mais virologues et experts affirment qu’il ne fait aucun doute que ce sont les non vaccinés qui contribuent le plus à la vague d’infections qui pèse sur les hôpitaux allemands. « C’est dû à notre faible taux de vaccination : nous n’avons pas fait le nécessaire » a ajouté Herold, qui faisait partie de l’équipe de scientifiques qui a modélisé l’impact d’une quatrième vague en Allemagne, avertissant dès l’été qu’avec la variante Delta la plus contagieuse en circulation, au moins 85% de l’ensemble de la population nationale devrait ont été vaccinés pour éviter une crise du système de santé. « Nous sommes toujours en dessous de 70% – précise l’expert -. Je ne sais pas comment on peut gagner cette course contre la montre avec la quatrième vague. J’ai peur que nous ayons déjà perdu« .

Bien que les taux de vaccination en Allemagne soient bien meilleurs que dans de nombreux autres États d’Europe centrale et orientale, où le nombre de morts du Covid-19 augmente de manière inquiétante. En Roumanie, par exemple, seules quatre personnes sur dix ont reçu deux doses du vaccin, et les décès liés à la maladie ont atteint des niveaux record. Cependant, avec près d’un Allemand sur trois pas encore complètement vacciné, la couverture atteinte en Allemagne est parmi les plus faibles d’Europe occidentale. En Belgique, au Danemark et en Italie, trois personnes sur quatre sont complètement vaccinées. Et en Espagne et en Islande, seuls deux sur dix n’ont pas encore reçu la deuxième dose. Le Portugal a un taux de vaccination proche de 90 %.

La campagne de vaccination en Allemagne souffre de profondes poches de résistance aux vaccins. « Ce que nous vivons est avant tout une pandémie non vaccinéeLe ministre de la Santé, Jens Spahn, a déclaré plus tôt ce mois-ci. « Nous avons deux virus« Récemment indiqué Markus Söder, le gouverneur du Land de Bavière qui, avec 427 contaminations pour 100 mille habitants est l’une des régions les plus touchées par la flambée des infections, après la Saxe qui a la primauté avec un indice de 521 et la Thuringe avec 469. « Nous avons le coronavirus et nous avons une propagande empoisonnée, qui se répand à grande échelle» A ajouté Söder en référence à la désinformation sur les vaccins.

Qui connaît de première main cette propagande vénéneuse, c’est Klaus-Peter Hanke, le maire de Pirna, une ville de moins de 40 000 habitants dans l’Etat de Saxe, qui a connu une vague de violentes protestations de no-vaxes dans les derniers jours du confinement du printemps dernier. . Un citoyen sur trois de la circonscription électorale qui comprend Pirna a voté pour le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) aux élections nationales de septembre. Tino Chrupalla et Alice Weidel, chef du groupe parlementaire AfD, sont tous deux fièrement non vaccinés et tous deux testés positifs pour le virus ces dernières semaines.

À Pirna, un peu moins de la moitié des habitants ont refusé le vaccin, contribuant à faire de la Saxe l’État avec le taux de vaccination le plus bas d’Allemagne et le plus grand nombre de nouvelles infections par habitant. « La volonté de recevoir le vaccin est faible iciHanke a expliqué dans une interview. « Nous avons essayé de contrer ce phénomène par le dialogue. Mais il y a un moment où tu heurtes un mur et tu ne peux pas aller plus loin« . Même à Prirna, le service Covid de l’hôpital manque de lits et presque tous les patients ne sont pas vaccinés. « Neuf sur 10dit Hanke.