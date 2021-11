Les humains ont joué un rôle crucial dans l’extinction des mammouths

Des recherches publiées dans la revue Ecology Letters montrent que les humains ont joué un rôle important dans le processus d’extinction des mammouths laineux en Eurasie.

Selon l’équipe internationale de scientifiques dirigée par des chercheurs de l’Université d’Adélaïde (Australie) et de l’Université de Copenhague (Danemark), un chemin de 20 000 ans a été parcouru vers l’extinction de l’espèce.

« Nos recherches montrent que les humains étaient un moteur chronique et crucial du déclin de la population de mammouths laineux, jouant un rôle essentiel dans le moment et le lieu de leur extinction », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Damien Fordham, professeur agrégé à l’Environmental Institute of University. d’Adélaïde.