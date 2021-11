Double spectacle dans le ciel américain: un météore est vu juste après le décollage de SpaceX Crew-3

La nuit du lancement de la fusée Falcon 9 transportant la capsule SpaceX Crew Dragon Endurance vers la Station spatiale internationale (ISS), un météore a traversé le ciel de l’est des États-Unis peu après le décollage. Certains témoins ont pu voir le double spectacle de lumière simultanément.

Une boule de feu illumine le ciel environ 9 minutes après le lancement de la mission Crew-3. Image : Capture d’écran Twitter

Selon Space, l’American Meteor Society (AMS) a signalé près de 400 observations de la boule de feu à ce jour, la plupart provenant de Caroline du Nord. Il existe également des enregistrements de Washington DC, du Delaware, de la Géorgie, du Maryland, du New Jersey, de la Pennsylvanie, de la Caroline du Sud, du Tennessee, de la Virginie et de la Virginie-Occidentale.

La boule de feu a illuminé le ciel à 21 h 12 HNE (23 h 12 HAE) mercredi (10), neuf minutes après le lancement de la mission Crew-3. Selon l’AMS, le météore faisait partie de la pluie de météores taurides, qui se produit chaque année entre septembre et novembre, lorsque la Terre traverse un important flux de débris dans le sillage de la comète Encke.

Les météores ne sont que des effets de lumière

Également connu sous le nom d’« étoile filante », un météore est l’effet lumineux qui se produit lorsque des fragments de matière solide qui errent dans l’espace dans des régions proches de la Terre pénètrent dans la haute atmosphère terrestre. Même des fragments aussi petits qu’un grain de sable sont capables de chauffer instantanément les gaz atmosphériques, générant le phénomène.

Par conséquent, lorsque nous parlons de « météore », nous faisons référence à la lumière, et non à la matière solide elle-même, qui peut être un petit astéroïde, une météorite ou des restes de comètes, par exemple.

Dans le cas de la boule de feu vue aux États-Unis mercredi, qui a duré environ 3,5 secondes, les données d’une caméra de la NASA dans l’ouest de la Caroline du Nord suggèrent que la roche qui a provoqué le phénomène avait une masse d’environ 20 kilogrammes et une largeur d’environ 25 centimètres.

Il s’est brisé à une altitude de 45 km en passant au-dessus de Macclesfield, un petit village de Caroline du Nord, se déplaçant vers le nord-ouest à environ 53 000 km/h, selon l’AMS.

Plus c’est brillant, plus c’est rare

Chaque jour, plusieurs milliers de météores brûlent dans l’atmosphère terrestre. La plupart d’entre eux, cependant, passent inaperçus lorsqu’ils arrivent au-dessus des océans ou pendant la journée.

Plus les boules de feu sont brillantes, plus elles sont rares. Selon l’AMS, une boule de feu de magnitude visuelle -6 peut être détectée toutes les 200 heures d’observation, tandis qu’une boule de feu de magnitude -4 peut être attendue toutes les 20 heures ou plus.

En gardant à l’esprit que plus le nombre de magnitude est petit, plus l’objet est brillant. Le Soleil, par exemple, a une magnitude de -27.

