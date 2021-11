En 2016, des astronomes ont découvert une roche dans l’espace, à une relative proximité de nous et de la Lune, dont l’origine nous était encore mystérieuse. Surnommé « Kamo’oalewa», l’objet géocroiseur pourrait en fait être un morceau de la Lune qui, selon une nouvelle étude, s’est détaché du satellite après une collision avec un astéroïde.

O papier, dirigé par Vishnu Reddy, professeur adjoint de cosmochimie et d’astronomie planétaire à l’Université de l’Arizona, avec le doctorant Benjamin Sharkey, stipule l’origine lunaire par critères d’élimination : Kamo’oalewa n’a aucune composition chimique correspondant à l’une ou l’autre clôture de plus de 2 000 près -Objets terrestres dans l’espace, mais est relativement similaire à la Lune.

O Kamo’oalewa, un objet géocroiseur qui a toujours échappé à notre compréhension, pourrait très bien être une pièce qui s’est détachée de la Lune après une collision avec un astéroïde plus gros (Image : Université d’Arizona/Reproduction)

Reddy consulte sur les études d’objets géocroiseurs pour la NASA, qui a un département dédié à la défense de notre planète, mais Kamo’oalewa a toujours été un objet de mystère pour lui. La « lumière » est venue lorsque son élève lui a montré des informations provenant de ses observations quotidiennes du même objet :

Selon le futur doctorant, une observation plus approfondie était possible en utilisant le Grand télescope binoculaire, l’une des plus grandes des États-Unis et largement utilisée pour observer des lunes plus éloignées telles qu’Uranus et Saturne. Utilisée sur Kamo’oalewa, la découverte fut que la roche avait des propriétés de spectroscopie astronomique très similaires à celles de notre Lune.

« Ce n’est pas comme s’il n’y avait pas d’autres astéroïdes avec cette même configuration, mais nous n’avons encore rien trouvé de similaire à celui-ci », a déclaré Sharkey à Space.com.

Doté de 40 mètres d’épaisseur, le Kamo’oalewa a une orbite fixe comme celle de la Lune, bien que son ellipse soit plus allongée et évidente. De temps en temps, il se positionne entre nous et notre satellite, et suit la Terre depuis au moins 100 ans. En termes astronomiques, il est ce que les experts appellent « quasi-satellite”.

C’est cette période qui a suscité des soupçons chez les deux experts : « Nous avons déjà vu des quasi-satellites, mais ils sont de très, très courte durée de vie », a déclaré Reddy. « Ils ne traînent pas très longtemps, ils « meurent » généralement en quelques années. »

Compte tenu de la météo et des similitudes avec notre satellite, les deux chercheurs ont travaillé avec l’hypothèse que tout cela est plus qu’une simple coïncidence. Reddy soutient que la présence de nombreux cratères sur la Lune suggère de multiples impacts au fil des ans, mais aucun matériau dispersé n’a été trouvé en grand volume à ce jour.

D’autre part, de petites météorites de la Lune ont été trouvées des centaines de fois – près de 500 fois, en fait. Cela suggère que des morceaux du satellite voyagent fréquemment dans l’espace. En conséquence, Kamo’oalewa peut être un morceau plus gros qui s’est détaché de la Lune et a acquis sa propre orbite plutôt que de tomber ici.

En d’autres termes : un morceau de lune.

Pour l’instant, l’étude ne repose que sur l’hypothèse que cela est vrai. Cependant, la preuve en sera peut-être (ou non) bientôt disponible : la Chine envisage de lancer une mission pour collecter des échantillons de Kamo’oalewa d’ici 2024. Si la collection présente des similitudes avec le sol lunaire – ou des particules lunaires précédemment la théorie deviendra une réalité.

