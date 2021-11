Un astéroïde de la taille d’un immeuble de 46 étages s’approche de la Terre. Doit-on s’inquiéter ?

Ces dernières semaines, une série d’astéroïdes de taille moyenne à grande ont traversé l’orbite terrestre. Le plus gros s’apprête à se rapprocher de la planète samedi prochain (13). Serait-ce une cause de panique?

Selon le professeur d’astronomie et président de l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign, Leslie Looney, l’astéroïde de l’UE de 2004, un exemple de ce que les astronomes appellent le NEO (Near-Earth Object), se trouvera à une distance de notre planète équivalente à plus de 30 fois la distance Terre-Lune. Alors non. Aucune raison de s’inquiéter.

Pour le professeur d’astronomie Leslie Looney, l’astéroïde de l’UE de 2004 n’est pas considéré comme un problème de sécurité. Image : L. Brian Stauffer

la taille des astéroïdes attire l’attention

Selon Looney, « tout ce qui dépasse 140 mètres de diamètre peut causer des dommages importants aux villes ou aux côtes », donc tout objet géocroiseur plus grand que cette mesure, avec des orbites croisant l’orbite terrestre, est classé comme un objet potentiellement dangereux (PHO, l’acronyme en anglais) .

Donc, ce qui pourrait inquiéter l’astéroïde 2004 EU, c’est qu’il se situe dans cette plage. « Il mesure environ 160 mètres de diamètre – la plupart sont plus petits, mais beaucoup sont plus gros », explique Looney.

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de voir comment, ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler des astéroïdes, des météorites ou des comètes proches de la Terre.

Au cours des 20 dernières années, la NASA a considérablement augmenté le nombre d’objets géocroiseurs connus – de moins de 1 000 à près de 28 000. Cela s’est produit, selon Looney, pour essentiellement deux raisons. D’abord, les avancées technologiques qui ont permis d’étudier et de mesurer plus précisément ces corps.

Et deuxièmement, parce que ces objets estimés par la NASA à 140 mètres ou plus le long de leur axe le plus long ont été classés par le Congrès comme NEO. « L’augmentation du nombre d’objets classés comme objets géocroiseurs était en partie due à ce mandat », a déclaré Looney.

Selon le site Web Phys, il existe actuellement environ 2 000 PHO connus, selon les observations de la NASA. « Aucun d’entre eux ne devrait avoir un impact sur la planète au cours des 100 prochaines années, mais nous surveillons toujours leurs orbites pour tout changement », explique Looney.

Il dit que les trajectoires orbitales des objets géocroiseurs qui seront proches de la Terre dans plus de 100 ans ne peuvent pas encore être très bien prédites. « Cependant, il est important de noter que des impacts majeurs ont déjà frappé la Terre dans le passé – demandez à n’importe quel dinosaure que vous trouvez – et la planète sera touchée par des impacts majeurs à l’avenir. Ce n’est pas une question de si mais quand. Mais, ne paniquez pas. Il est peu probable que cela se produise bientôt.

