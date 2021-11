L’équipage de la mission Crew-3 arrive à la Station spatiale internationale

L’équipage de la mission Crew-3 vers la Station spatiale internationale (ISS), la quatrième mission habitée de SpaceX au service de la NASA et la cinquième mission habitée de la société au total, est arrivé sur l’ISS environ 22 heures après le lancement mercredi (10) à 23h03. . La capsule Endurance a accosté à la station à 20h33 HAE, l’ouverture des écoutilles et la cérémonie d’accueil étant prévues à 22h20.

Le long délai entre l’arrivée et l’ouverture de la trappe est une conséquence de nombreux contrôles d’intégrité, tant par Crew Dragon que sa connexion à l’ISS, ainsi que la nécessité d’égaliser la pression entre la capsule et la station, et de pressuriser le « tunnel ». » qui relie les deux structures.

Après un lancement en douceur, les astronautes ont utilisé le temps de trajet jusqu’à l’ISS pour montrer une partie de leur routine à bord d’Endurance et présenter la « mascotte » de leur mission, une jolie tortue à paillettes dans un casque d’astronaute nommé Pfal (Peacock, en allemand).

Crew-3 est essentiellement composé de « débutants ». Les astronautes américains Raja Chari et Kayla Barron, tous deux de la NASA, et l’Allemand Matthias Maurer, de l’ESA, effectuent leur première mission dans l’espace. Le seul membre expérimenté est également l’Américain Thomas Marshburn, qui a visité l’ISS à deux reprises : une fois à bord de la navette spatiale Endeavour lors de la mission STS-127 en 2009, et une fois en voyage dans une capsule russe Soyouz lors de l’Expédition 34/35, en 2012 .

Des astronautes des missions Crew-3 et SpaceX de la NASA posent lors d’une répétition générale du compte à rebours au Kennedy Space Center de Floride. Crédit photo : SpaceX

Ils sont rejoints par l’Américain Mark Vande Hei et les Russes Anton Shkaplerov et Pyotr Dubrov, restés à bord de la station après le match Crew-2 lundi dernier (8). La durée de la mission Crew-3 est de six mois, avec un retour estimé en avril 2022, date à laquelle l’équipage sera remplacé par des membres de Crew-4 : les Américains Kjell Lindgren et Robert Hines, de la NASA, l’Italienne Samantha Cristoforetti, ESA, et un quatrième membre d’équipage non annoncé.

Crew-3 a subi plusieurs retards

Le match Crew-3 a été reporté à plusieurs reprises. Il était initialement prévu pour le 31 octobre, mais a été repoussé au 3 novembre pour tenter de réparer un défaut dans la salle de bain d’Endurance. Malheureusement, le correctif proposé par SpaceX n’a ​​pas été approuvé par la NASA, ce qui signifie que les astronautes devront porter des couches pendant le voyage vers l’ISS.

Par la suite, le lancement a été reporté au 6 en raison d’un « problème médical » de nature inexpliquée avec un membre d’équipage non identifié. Le mauvais temps a de nouveau forcé le report au 8, et la décision de faire venir l’équipage Crew-2 plus tôt a entraîné un nouveau report, cette fois au 10.

Avec le retour anticipé de Crew-2, certaines traditions n’ont pas pu être maintenues, comme la cérémonie où les équipes se rencontrent sur l’ISS et l’une « passe le relais » à l’autre. De plus, pendant quelques jours, les États-Unis étaient en minorité à la station, ce qui est inhabituel dans ses 20+ années d’exploitation.

