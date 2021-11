Pourquoi le centre d’Andromède a-t-il une forme étrange ?

Des recherches publiées récemment dans The Astrophysical Journal Letters pourraient résoudre un mystère vieux de plusieurs décennies entourant un amas d’étoiles de forme étrange au cœur de la galaxie d’Andromède. Cela peut également aider les astronomes à mieux comprendre le processus de croissance des galaxies en se nourrissant les unes des autres.

Lorsque deux galaxies entrent en collision, les trous noirs supermassifs dans leurs noyaux libèrent un « coup de pied » gravitationnel dévastateur, semblable au recul d’un fusil de chasse. La nouvelle étude, dirigée par l’Université du Colorado à Boulder (CUB), suggère que ce coup de pied pourrait être si puissant qu’il pourrait lancer des millions d’étoiles sur des orbites instables.

Le graphique montre l’orbite des étoiles autour d’un trou noir supermassif avant, à gauche, puis, à droite, d’un « coup de pied » gravitationnel. Image : Steven Burrows / JILA

Andromède a été étudiée dans les années 1970

« Lorsque les scientifiques ont examiné Andromède pour la première fois, ils s’attendaient à voir un trou noir supermassif entouré d’un amas d’étoiles relativement symétrique », a déclaré Ann-Marie Madigan, membre du Joint Institute of Astrophysics Laboratory (JILA), un organisme de recherche partagé entre CUB et l’Institut national des normes et de la technologie (NIST). « Au lieu de cela, ils ont trouvé cette énorme masse allongée. »

Selon le site Phys, dans les années 1970, des scientifiques ont lancé des ballons haut dans l’atmosphère terrestre pour observer de près la lumière ultraviolette d’Andromède, la galaxie la plus proche de la Voie lactée.

Ces observations ont été suivies par le télescope spatial Hubble dans les années 1990, aboutissant à une découverte surprenante : comme notre propre galaxie, Andromède a la forme d’une spirale géante.

Cependant, la zone riche en étoiles près du centre de la spirale n’est pas ce qu’elle a été imaginée – les orbites de ces étoiles prennent une étrange forme ovale, comme si quelqu’un étirait un morceau de « slime ».

« Et personne ne savait pourquoi », a déclaré Madigan, professeur adjoint d’astrophysique à la CUB. « Les scientifiques appellent le motif un disque nucléaire excentrique. »

Les modèles informatiques ont aidé à simuler la collision des trous noirs

Dans la nouvelle étude, l’équipe a utilisé des simulations informatiques pour suivre ce qui se passe lorsque deux trous noirs supermassifs entrent en collision, étant donné qu’Andromède s’est probablement formée lors d’une fusion similaire il y a des milliards d’années.

Sur la base des calculs de l’équipe, la force générée par une telle fusion pourrait plier et tirer les orbites des étoiles près d’un centre galactique, créant ce motif allongé révélateur.

« Lorsque les galaxies fusionneront, leurs trous noirs supermassifs fusionneront et finiront par devenir un seul trou noir », a déclaré l’astrophysicien Tatsuya Akiba, auteur principal de l’étude. « Nous voulions savoir : quelles en sont les conséquences ?

Il a ajouté que les découvertes de l’équipe aident à révéler certaines des forces qui pourraient être à l’origine de la diversité des deux billions de galaxies estimées dans l’univers aujourd’hui – dont certaines ressemblent beaucoup à la Voie lactée en forme de spirale, tandis que d’autres ressemblent davantage à des ballons de football. ou des bulles irrégulières.

Comme la Voie lactée (photo), Andromède est également en spirale, mais les orbites de ses étoiles prennent une étrange forme ovale, comme si quelqu’un étirait un morceau de « slime ». Image : NASA/JPL/Divulgation

Selon Akiba, les fusions pourraient jouer un rôle important dans la formation de ces masses d’étoiles : lorsque les galaxies entrent en collision, les trous noirs dans les centres peuvent commencer à tourner les uns autour des autres, se déplaçant de plus en plus vite jusqu’à ce qu’ils finissent par entrer en collision. Dans le processus, ils libèrent d’énormes impulsions d' »ondes gravitationnelles », ou des ondulations littérales dans la structure de l’espace et du temps.

« Ces ondes gravitationnelles vont éloigner l’élan du trou noir restant, et vous allez avoir une secousse, comme le recul d’une arme », a déclaré Akiba.

Lui et Madigan voulaient savoir ce qu’une telle retraite pouvait faire aux étoiles à moins de 1 parsec (une unité de mesure astronomique équivalente à 30 000 milliards de kilomètres), du centre de la galaxie d’Andromède, qui peut être vue de la Terre à l’œil nu, et s’étend sur des dizaines de milliers de parsecs bout à bout.

Le duo a construit des modèles informatiques de centres galactiques simulés contenant des centaines d’étoiles, puis a lancé le trou noir central pour reproduire les ondes gravitationnelles en recul.

Le « tirage » du trou noir peut étendre les orbites des étoiles

Selon Madigan, les ondes gravitationnelles produites par ce type de collision désastreuse n’affectent pas directement les étoiles d’une galaxie. Mais le recul projette le trou noir supermassif restant dans l’espace à des vitesses pouvant atteindre des millions de kilomètres par heure.

Cependant, lorsque les trous noirs ne s’échappent pas, l’équipe a découvert qu’ils pouvaient tirer les orbites des étoiles autour d’eux, provoquant une expansion de ces orbites. Le résultat ressemble beaucoup à la façon dont les scientifiques le voient au centre d’Andromède.

Madigan et Akiba veulent augmenter leurs simulations afin de pouvoir comparer directement les résultats de l’ordinateur au noyau de la galaxie réelle – qui contient beaucoup plus d’étoiles.

Ils pensent que leurs découvertes pourraient aider d’autres scientifiques à comprendre des événements inhabituels autour d’autres objets de l’univers, tels que des planètes en orbite autour d’étoiles à neutrons.

