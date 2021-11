Qu’est-ce qui tue les galaxies ? Les scientifiques disent avoir trouvé la réponse

Les astronomes du Conseil national de recherches du Canada croient avoir trouvé la réponse à une question constante dans l’industrie : qu’est-ce qui tue les galaxies dans l’univers ? Les données, collectées à l’aide du « Grand réseau millimétrique/submillimétrique Atacama» (« ALMA », pour intimes) paraîtra dans le prochain numéro de Série de suppléments de revues astrophysiques.

O papier explique comment la collecte de données a servi à réaliser ce qu’elle appelle une « plus grande cartographie des éléments qui forment les galaxies », mais si elle nous aide à comprendre comment elles sont nées, le document nous donne également plus d’informations sur leur disparition.

Lire aussi

L’amas de la Vierge, un énorme amas proche de la Voie lactée et doté d’un environnement si inhospitalier que, dans celui-ci, les galaxies meurent littéralement (Image : Chris Mihos/Case Western Reserve University/ESO)

« Nous savons que l’environnement environnant tue les galaxies, et nous voulons savoir pourquoi », a déclaré Toby Brown, associé de recherche de la bourse Plaskett au conseil d’administration canadien et co-auteur de l’étude, intitulée « Virgo Environment Traced in Carbon Monoxyde Survey ». ou simplement « VERTICO », ​​dans l’acronyme abrégé. « Ce que VERTICO révèle, c’est comment les processus physiques affectent les gaz moléculaires et comment cela dicte la vie et la mort d’une galaxie. »

En gros, les « galaxies » sont des ensembles d’étoiles qui naissent, se développent et meurent dans la même région. La Voie lactée, par exemple, est la galaxie où se trouve le système solaire de la Terre – une infime partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Déjà les « amas de galaxies » – en gros, plusieurs galaxies de tailles variables à proximité les unes des autres – constituent les environnements les plus extrêmes observés dans l’espace, attirant l’attention de nombreux chercheurs.

L’un d’eux est d’ailleurs très proche de nous : l’« amas de la Vierge », il y a 65,23 millions d’années-lumière, est un ensemble très simple à observer, de par sa situation et sa taille immense : « c’est assez inhabituel dans le sens qu’il a une population relativement importante de galaxies qui donnent encore vie à plusieurs étoiles », a déclaré Christine Wilson, professeure à l’Université McMaster et chercheuse adjointe pour VERTICO. « De nombreux amas de galaxies dans l’univers sont dominés par des galaxies rouges, qui ont peu de gaz et presque pas de formation d’étoiles. »

En examinant 51 galaxies de l’amas, les chercheurs ont identifié un système si inhospitalier et nocif qu’il peut même empêcher la naissance d’étoiles dans la région, empêchant ainsi la poursuite de cette partie de l’amas de la Vierge. En termes simples, « tuer des galaxies entières » en empêchant la mort des étoiles de se renouveler par la naissance de nouvelles étoiles.

« L’amas de la Vierge est l’une des régions les plus extrêmes de l’univers local, remplie de plasma qui atteint des millions de degrés de température, des vitesses galactiques extrêmes, des interactions très violentes – en gros, un cimetière de galaxies », a déclaré Brown. « L’élimination des gaz est l’un des mécanismes les plus spectaculaires et les plus violents qui peuvent » désactiver » la capacité des galaxies à former des étoiles. «

Selon lui, « ce phénomène se produit lorsque les galaxies se déplacent si rapidement à travers le plasma de l’amas que la grande quantité de gaz moléculaire refroidi en est retirée, comme si la poussière cosmique était balayée par un balai cosmique géant. La qualité prouvée des observations de VERTICO nous a permis de mieux voir et comprendre ces mécanismes.

L’article à paraître est le premier réalisé par l’initiative VERTICO, mais Brown et Wilson assurent que d’autres viendront, également signés par le projet.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !